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сегодня, 10:31 2

Экс-супруга Вячеслава Цеповяза заявила об угрозах от бывшего мужа

Экс-супруга Вячеслава Цеповяза заявила об угрозах от бывшего мужа
Фото: kuban.360tv.ru

Экс-супруга осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза сообщила, что ей поступают угрозы от бывшего мужа. В этом женщина призналась изданию «360».

Наталья Стришняя поведала, что на прошлой неделе обратилась за помощью в полицию. Поводом стали угрозы, которые к ней поступали через посредника от бывшего мужа. Женщина пояснила, что ей угрожали расправой и увечьями не один раз и не напрямую, а через третьих лиц.

«Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было. Еще не началось расследование. Не готова это обсуждать», – сказала изданию Наталья.

Вячеслав Цеповяз прославился на всю Россию в связи с появлением в 2018 году информации о его вольной жизни в колонии Амурской области, где он отбывает наказание. По этим сведениям, Цеповяз, в частности, ел крабов, красную икру, жарил шашлыки. Постепенно всплыли и другие подробности его жизни в колонии. Сейчас все эти факты проверяют правоохранители, возбуждены уголовные дела.

В начале февраля появилась информация о том, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий.

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#криминал

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    35 минут назад

    откровенно достала эта семейка со своим дележом бабок и прочими разборками. если не ошибаюсь, она знала о делишках мужа,но спокойно проедала то, что он приносил домой. Теперь вся страна должна выслушивать ее стенания.

  • Мапа

    Мапа
    16 минут назад

    ФИО

    откровенно достала эта семейка со своим дележом бабок и прочими разборками. если не ошибаюсь, она знала о делишках мужа,но спокойно проедала то, что он приносил домой. Теперь вся страна должна выслушивать ее стенания.



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