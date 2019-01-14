Экс-супруга Вячеслава Цеповяза заявила об угрозах от бывшего мужа

Наталья Стришняя поведала, что на прошлой неделе обратилась за помощью в полицию. Поводом стали угрозы, которые к ней поступали через посредника от бывшего мужа. Женщина пояснила, что ей угрожали расправой и увечьями не один раз и не напрямую, а через третьих лиц.

«Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было. Еще не началось расследование. Не готова это обсуждать», – сказала изданию Наталья.

Вячеслав Цеповяз прославился на всю Россию в связи с появлением в 2018 году информации о его вольной жизни в колонии Амурской области, где он отбывает наказание. По этим сведениям, Цеповяз, в частности, ел крабов, красную икру, жарил шашлыки. Постепенно всплыли и другие подробности его жизни в колонии. Сейчас все эти факты проверяют правоохранители, возбуждены уголовные дела.

В начале февраля появилась информация о том, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий.