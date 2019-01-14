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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – краеведческий радиосериал «Амурские волны»

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – краеведческий радиосериал «Амурские волны»

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – краеведческий радиосериал «Амурские волны». «Террористы в юбках. Глава 3. Екатерина Бибергаль» с участием журналиста Валентины Кобзарь. Программа вышла в эфир 16 апреля 2015 года.

Ведущий: Михаил Митрофанов.

«Разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo_blg/

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