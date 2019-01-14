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14февраля
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сегодня, 10:14 0

В Самарской области собирают 17-этажную башню для космодрома Восточный

В Самарской области собирают 17-этажную башню для космодрома Восточный
Фото: syzran-small.ru

В феврале в Самарской области АО «Тяжмаш» приступило к первому этапу сборки кабель-заправочной башни, предназначенной для космодрома Восточный. В настоящее время готов первый из семнадцати этажей сооружения.

Он состоит из двух массивных блоков – правого и левого, а также дополнительных металлоконструкций. В общей сложности вес этажа составляет почти 60 тонн.

Первый этап сборки – самый сложный и объемный, так как включает в себя монтаж четырех нижних этажей, которые должны обеспечивать устойчивость всей конструкции. Для его выполнения специалистам понадобится еще несколько месяцев.

Всего же сборка кабель-заправочной башни разделена на шесть основных стадий и будет осуществляться параллельно с производством, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

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#космодром #производство

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