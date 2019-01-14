В Самарской области собирают 17-этажную башню для космодрома Восточный

В феврале в Самарской области АО «Тяжмаш» приступило к первому этапу сборки кабель-заправочной башни, предназначенной для космодрома Восточный. В настоящее время готов первый из семнадцати этажей сооружения.

Он состоит из двух массивных блоков – правого и левого, а также дополнительных металлоконструкций. В общей сложности вес этажа составляет почти 60 тонн.

Первый этап сборки – самый сложный и объемный, так как включает в себя монтаж четырех нижних этажей, которые должны обеспечивать устойчивость всей конструкции. Для его выполнения специалистам понадобится еще несколько месяцев.

Всего же сборка кабель-заправочной башни разделена на шесть основных стадий и будет осуществляться параллельно с производством, сообщает портал «Маленькая Сызрань».