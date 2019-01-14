Амурский депутат предложил объявить амнистию в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин обратились к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину с проектом постановления «Об объявлении амнистии в связи с 30-летием окончания вывода войск из Афганистана».

«Данное постановление основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти. Акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния», – пояснил Андрей Кузьмин.

По словам парламентария, акты об амнистии предлагается распространить на ветеранов боевых действий, в том числе лиц, признанных инвалидами боевых действий. Кроме этого, амнистировать предложено совершеннолетних лиц, совершивших преступления до 18 лет, и несовершеннолетних. При включении данной категории граждан парламентарии исходили из того, что несовершеннолетним ещё предстоит служба в армии, где молодые люди смогут осознать и ощутить условия армейского духа, командного взаимодействия, и взаимовыручки.

Амур.инфо сообщало, что основные торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате пройдут в Благовещенске 15 февраля. В 12 часов состоится митинг в cквере воинов-интернационалистов. В 14 часов пройдет праздничный концерт в зале Амурского областного дома народного творчества.

Сейчас в Амурской области проживают около 700 участников боевых действий. В боях погибли 134 амурчанина.