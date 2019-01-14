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14февраля
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сегодня, 10:06 2

Амурский депутат предложил объявить амнистию в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана

Амурский депутат предложил объявить амнистию в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана
Фото: www.instagram.com

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин обратились к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину с проектом постановления «Об объявлении амнистии в связи с 30-летием окончания вывода войск из Афганистана».

«Данное постановление основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти. Акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния», – пояснил Андрей Кузьмин.

По словам парламентария, акты об амнистии предлагается распространить на ветеранов боевых действий, в том числе лиц, признанных инвалидами боевых действий. Кроме этого, амнистировать предложено совершеннолетних лиц, совершивших преступления до 18 лет, и несовершеннолетних. При включении данной категории граждан парламентарии исходили из того, что несовершеннолетним ещё предстоит служба в армии, где молодые люди смогут осознать и ощутить условия армейского духа, командного взаимодействия, и взаимовыручки.

Амур.инфо сообщало, что основные торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате пройдут в Благовещенске 15 февраля. В 12 часов состоится митинг в cквере воинов-интернационалистов. В 14 часов пройдет праздничный концерт в зале Амурского областного дома народного творчества.

Сейчас в Амурской области проживают около 700 участников боевых действий. В боях погибли 134 амурчанина.

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#партии #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    25 минут назад

    Давайте по всем праздникам заключенных амнистировать, а через неделю назад садить за повторные преступления, до следующего праздника.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    22 минуты назад

    Я думала там Абрамов потоптался))

    Ан нет Кузьмин! Вот ни разу не пожалела, что за него не голосила))

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