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14февраля
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сегодня, 10:09 3

У школьников Белогорска теперь есть «Максим» и макеты автомата АК-72

У школьников Белогорска теперь есть «Максим» и макеты автомата АК-72

Еще один учебный кабинет ОБЖ Белогорска пополнил материальную базу. В гимназии № 1 появился тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим», а также макеты автомата АК-72.

Преподаватели ОБЖ отмечают, что согласно учебным планам старшеклассники должны обладать навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Оборудование позволит повысить качество знаний учащихся. В настоящее время обучающие манекены и макеты оружия есть в пяти школах Белогорска: номер 1, 3, 10, 17 и в школе № 200. Остальные организации планируют приобрести подобное оборудование к концу 2019 года.

«Манекен Максим представляет собой имитацию тела человека в полный рост с подвижными конечностями. Ротовая и носовая полости анатомически приближены к естественным, что позволяет проводить искусственную вентиляцию легких методами изо рта в рот и изо рта в нос при помощи индивидуальных лицевых масок и контролировать пульс на сонной артерии. Отрабатывать оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, включая наложение шин и фиксирующих повязок, транспортировку пострадавшего», – рассказывает преподаватель ОБЖ гимназии № 1 Елена Кузеляк.

Предмет ОБЖ включает в себя раздел обучения школьников основам военной службы. В 10-11 классах он начинается с января, а в кадетских 5-11 классах изучается на постоянной основе. Макеты автоматов АК-72 необходимы для отработки навыков неполной и полной разборки на время.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    32 минуты назад



    макеты автомата АК-72



    Новый автомат изобрели?

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Лютцов



    макеты автомата АК-72


    Новый автомат изобрели?



    А Калашников-то и не знает! О_О



  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад



    ~~Макеты автоматов АК-72 необходимы для отработки навыков неполной и полной разборки на время.



    Круто!

    Полная разборка автомата!

    Редко кому доверят!

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