В Приамурье пьяный житель застрелил парня, пытаясь припугнуть его

В Амурской области осужден житель Константиновского района за убийство молодого человека. Преступление было совершено в сентябре 2018 года.

Следствием и судом установлено, что 5 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель села Новопетровка выстрелил в молодого человека 1991 года рождения из ружья «ТОЗ-34Р». От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На суде стрелявший признал свою вину частично. По его словам, он не собирался убивать, а хотел лишь припугнуть молодого человека. Тем не менее его действия были квалифицированы как умышленное причинение смерти.

12 февраля Константиновский районный суд вынес мужчине приговор. При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств: инвалидность I группы, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправность поведения потерпевшего. А также отягчающего наказание обстоятельства – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, повышенную значимость и общественную опасность совершенного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Мужчину осудили на 9 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.