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14февраля
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В Благовещенске задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске (видео)

В Благовещенске задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске (видео)
Фото: кадр видео

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Амурской области, взаимодействуя с сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Хабаровску и Амурской области и при поддержке специальных сил Росгвардии, задержали гражданина РФ. Мужчина находился в федеральном розыске.

Задержание прошло в Благовещенске 4 февраля. По информации пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области, россиянин 1987 года рождения подозревается в преступлениях по части 1 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», статье 171 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр».

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

В период нахождения в розыске россиянин также пытался организовать преступное сообщество «для осуществления противоправной деятельности» в Амурской области.

Сейчас в отношении мужчины ведется разбирательство, после чего будет принято процессуальное решение.

Видео пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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