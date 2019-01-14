Дмитрий Медведев пояснил сенаторам, как произносить слово «свёкла»: обзор прессы

Штраф за остановку на обочине оживленных автотрасс могут увеличить; шорт-трекист Виктор Ан возвращается в Россию; российский супермаркет в немецком Лейпциге оказался необычайно популярен среди местных жителей. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

О чем сегодня пишет «Российская газета». Об увеличении штрафа за остановку на обочине оживленных автотрасс. О том, что шорт-трекист Виктор Ан, легенда сочинской Олимпиады, уехавший в Южную Корею, где он опять никому не был нужен, как неуловимый Джо, помыкавшись на чужбине, решил снова выступать за Россию. О том, что жизни на Марсе нет (речь, правда, не о планете, а об опустевшей деревне с таким названием).

А самая главная публикация – о выводе советских войск из Афганистана. Описаны малоизвестные эпизоды. Достойно внимания, возьмите на заметку.

Также в номере

В «Российской газете» рассказывается о грядущей господдержке производителей органических продуктов. Главный принцип производства таких продуктов – полный отказ от гербицидов, пестицидов, удобрений, ГМО, обработки почвы, стимуляторов роста, и т.д. и т.п. В итоге – на выходе – количество продукта меньше, цена выше.

Но, как сказал один из главных чиновников: «Пусть органическая продукция стоит на 20 % дороже, но на 20 % увеличится продолжительность жизни». Газета рассказывает, что сейчас в стране уже выпускают органические пшеницу, гречку, горох, мясо и молочку и даже водку.

Ну теперь хоть ясно, почему как ни войдешь в магазин, так округляешь глаза при взгляде на ценники: оказывается платим за дополнительные годы жизни.

Напишут же такое

Кстати, о еде. В «Известиях» вы прочтете о том, что российский супермаркет в немецком Лейпциге оказался столь популярен среди местных жителей, что его пришлось закрыть! И знаете, почему? Потому что покупатели разобрали… Нет, лучше скажу так: расхватали весь товар! Уже спустя неделю после открытия магазина немцы раскупили продукты из отделов «Колбасы» и «Мясо».

Газета отметила, что в очередях на кассу люди стояли около часа, поскольку в супермаркет за покупками ехали жители и из других городов. Теперь немчура знает, как советские люди ездили за колбасой в Москву!

Вам статья

Далее «Аргументы неделi». Как вы думаете, на что я обращу в первую очередь внимание, следуя первостраничному анонсу? На статью об эстонском певце Тынисе Мяги – звезде второй половины 70-х – начала 80-х? На материал о восходящей звезде политического небосклона Дмитрии Патрушеве – сыне председателя Совбеза (в большой статье, кстати, не только о нем)? Нет, конечно!

В первую очередь я изучил заметку о круглой дате – 20-летии «подвига» Моники Левински и Билла Клинтона. Ничего неизвестного в той истории нет, все давно расписано, как ноты в партитуре. Прочитал чисто по злорадности: наши-то президенты в такую мясорубку не попадают!

На посошок

О чем еще я прочитал в «АН» с интересом: о том, что премьер Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации рассказал о пользе газированной воды и о том, что он пьет только газированную воду. Он пьет ее потому, что она как минимум проходила определенную обработку, а вода без газа – это вода из водопровода. Еще он обучал сенаторов правильно произносить название овоща. «СвЁкла», а не «свеклА» – разъяснял премьер-министр. Он и сам долго думал, что правильно произносить «свеклА», но потом узнал, что на самом деле правильно – «свЁкла». И теперь, как истинный аграрий, он произносит «свЁкла». И все так должны говорить. А на том встреча главы кабмина с законодателями и закончилась.