На первенстве ДФО по вольной борьбе амурчанка завоевала золотую медаль

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Во Владивостоке с 8 по 10 февраля прошло первенство ДФО по вольной борьбе. Успеха на первенстве добились представители Амурской области. В их активе одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Сложность состязаний по вольной борьбе с якутами и бурятами можно сравнить с соревнованиями по настольному теннису с китайцами и японцами. Амурские борцы, несмотря на то, что их на первенстве было не так много, смогли внести в командную копилку 5 медалей разного достоинства.

Победу в весовой категории 50 килограммов одержала амурчанка Арус Саргсян. Она провела 4 схватки: 2 с якутскими девушками и 2 – против буряток. Во всех амурчанка одержала досрочные победы, не дав никому ни единого балла. Арус – воспитанница спортивного клуба «Троя», где тренируется под руководством главного тренера Амурской области по спортивной борьбе Арсена Чихтисова.

Серебро завоевали Даниил Веденчук (44 килограмма) из Благовещенска (тренер Николай Дема) и Андрей Стрик (68 килограммов) из Константиновки (тренер Артем Свищев). Бронзовые медали вручены Вадиму Чеботарю (57 килограммов) из Тамбовки (тренер Александр Бахтин) и Акиму Фомину (62 килограмма) из Константиновки (тренер Артем Свищев).

Ранее стало известно об успешном выступлении на этих соревнованиях амурчанина Даниила Веденчука.

«То, что, в связи с вхождением в состав ДФО двух регионов, уровень борьбы повысится и усилится конкуренция, а значит за чертой призеров могут оказаться перспективные борцы, заранее предвидела Федерация спортивной борьбы России, и поэтому было принято решение: право на участие в первенстве страны смогут получить спортсмены, занявшие места с первого по пятое. Таким образом, еще трое амурчан, проигравшие в полуфинале, при решении тренерского совета могут быть включены в состав амурской команды на первенство России», – отмечает пресс-служба амурского минспорта.

Юношеское первенство (до 16 лет) состоится 1-5 мая в Республике Дагестан, город Хасавюрт, а девушек примет 23-26 мая город Новочебоксарск Чувашской Республики.

Первенство ДФО обслуживала бригада судей в составе 35 человек из всех регионов-участников. Возглавлять судейский корпус было доверено благовещенцу Руслану Мухамединову. Представителем ФСБР был назначен также амурчанин Анатолий Ковалев. Оба имеют квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской категории».