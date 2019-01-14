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14февраля
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сегодня, 09:37 7

Белогорцы внесли более 500 предложений в программу развития Дальнего Востока

Белогорцы внесли более 500 предложений в программу развития Дальнего Востока
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске завершен сбор предложений по включению в Национальную программу развития Дальнего Востока. Серия информационных встреч, инициированных министерством по развитию Дальнего Востока, началась с середины января.

В течение пяти недель представители здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, предпринимательства, общественных объединений Белогорска предлагали свои идеи по семи вопросам, обозначенным министерством.

В организационном отделе администрации города рассказали, что в общей сложности в обсуждениях с участием главы Белогорска и его заместителей приняли участие более 300 человек. Все поступившие предложения систематизированы. По решению главы города, они размещены на белогорск.рф в разделе «Работа с гражданами». В перечне более пятисот предложений.

Они касаются улучшения качества жизни дальневосточников на основе развития экономики, предпринимательства, сокращения оттока населения, увеличения рождаемости, улучшения возможностей для образования, культуры и спорта, повышения качества медицинского обслуживания, транспортного и авиасообщения с западной часть страны, пересмотра подходов к формированию программ развития дальневосточных территорий, налоговых отчислений, предоставления льгот, а также обеспечения органов местного самоуправления достаточным финансированием для решения вопросов местного значения.

Часть предложений внесены исходя из опыта хозяйствующих субъектов, часть можно отнести к неординарным, признали в администрации Белогорска. Вместе с тем сбор предложений по развитию ДФО продолжается на сайте дв2025.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать информацию о месте своего постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения. Предложения могут касаться как развития Дальнего Востока в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта.

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#администрация Белогорска #Белогорск #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    одна и тоже новость

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    одна и таже новость

  • жыгули

    жыгули
    39 минут назад

    одна и таже новость

  • жыгули

    жыгули
    38 минут назад

    #одна и таже новость

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    35 минут назад

    Более 500 предложений.Это наверное в урну ногами пришлось запихивать.

  • Noir

    Noir
    21 минута назад



    зарегистрироваться, указать информацию о месте своего постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения.



    Для чего? Позвонят переспросить или детали уточнить? Или это скрытый сбор информации о населении?

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Noir



    зарегистрироваться, указать информацию о месте своего постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения.



    Для чего? Позвонят переспросить или детали уточнить? Или это скрытый сбор информации о населении?



    Перепись скрытых гениев. )



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