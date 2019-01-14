Авиакомпания Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Сразу 13 билетов на самолет была вынуждена купить мать-одиночка, которая перевозила из Кургана в Хабаровск двоих детей-инвалидов. В авиакомпании Utair посчитали, что лежачие мальчики займут слишком много места. Женщине пришлось одалживать деньги, чтобы вернуться домой, сообщают «Вести.ру».
Матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями-близнецами из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова. По словам женщины, в авиакомпании заявили, что одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет 9 мест. Второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Деньги на обратную дорогу ей пришлось занимать у родственников.
В авиакомпании, комментируя ситуацию РБК, пояснили, что не были предупреждены о том, что на одном из рейсов полетят маломобильные дети. Российский фонд и другие социальные службы не связались заранее, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.
«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 килограммов и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне», – сказали в Utair.
«Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», – добавили в авиакомпании.
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