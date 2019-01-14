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14февраля
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сегодня, 09:21 3

Авиакомпания Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов

Авиакомпания Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Фото: www.vesti.ru

Сразу 13 билетов на самолет была вынуждена купить мать-одиночка, которая перевозила из Кургана в Хабаровск двоих детей-инвалидов. В авиакомпании Utair посчитали, что лежачие мальчики займут слишком много места. Женщине пришлось одалживать деньги, чтобы вернуться домой, сообщают «Вести.ру».

Матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями-близнецами из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова. По словам женщины, в авиакомпании заявили, что одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет 9 мест. Второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Деньги на обратную дорогу ей пришлось занимать у родственников.

В авиакомпании, комментируя ситуацию РБК, пояснили, что не были предупреждены о том, что на одном из рейсов полетят маломобильные дети. Российский фонд и другие социальные службы не связались заранее, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 килограммов и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне», – сказали в Utair.

«Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», – добавили в авиакомпании.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследсвтенную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

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#Дальний Восток #дети #закон #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Вот уроды. Когда же они уже все нажрутся. Нашли с кого брать...

  • Арболет

    Арболет
    48 минут назад

    Авиакомпания права. Если есть особые правила перевозки таких пассажиров то они должны соблюдаться. Тем более, что самолёт это источник повышенной опасности

  • ФИО

    ФИО
    47 минут назад

    коммерческая структура...вас не возмущает, что с умирающих людей медики в коммерческих больницах требуют последние деньги? Такой возврат выпадающих доходов должен быть предусмотрен на государственном уровне, то есть за счет налогов жителей страны.

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