ФСИН прокомментировала новое видео о «красивой жизни» Цеповяза в амурской колонии
Новое видео про «угодья» в колонии Амурской области, где отбывал наказание осужденный член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видеоролики, то есть к 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Амурской области.
«Сообщаем, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видео», – сообщили журналистам в пресс-службе.
Ранее распространитель видеозаписей о жизни члена «банды Цапков» Вячеславе Цеповязе Сергей Перин выложил на Youtube вторую серию видео про «угодья с отдельной калиткой» в колонии строгого режима в Амурской области.
В ноябре 2018 года ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. В УФСИН тогда объяснили, что сделанные кадры относятся к 2015 году. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. По данным ФСИН, в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз, идет проверка в рамках уголовного дела, а начальник приамурской УФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Генпрокуратура 17 января завела еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами колонии № 3, установив после проверки, что должностные лица колонии принимали подарки, в том числе улья для использования на пасеке, а администрация колонии заключала договоры найма с родственниками отбывающих наказание в колонии, давала осужденным дополнительные свидания.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
В начале февраля была информация о том, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий.
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