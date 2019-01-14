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14февраля
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сегодня, 09:02 0

Китайские СМИ: оформление грузов на экспорт в Хэйхэ теперь занимает 50 секунд

Китайские СМИ: оформление грузов на экспорт в Хэйхэ теперь занимает 50 секунд
Фото: biang.ru

На грузовой таможне Хэйхэ объединили таможенную и карантинную декларации в один документ. Кроме этого, каждая импортно-экспортная компания может оформлять свои фуры по одной таможенной декларации.

Как сообщает портал Biang со ссылкой на телевидение Хэйлунцзяна, на таможне Хэйхэ раньше оформление грузов на экспорт занимало целый день. Но теперь здесь объединили таможенную и карантинную декларации в один документ. На то, чтобы компании оформили груз на экспорт в Россию, сейчас требуется не более 50 секунд.

«Раньше мы работали по принципу: одна фура – одна таможенная декларация. Теперь мы объединили таможенные декларации одной импортно-экспортной компании в один файл, и сразу несколько фур могут вывезти грузы по общей декларации. Это сокращает время оформления документов для компаний и одновременно уменьшает расходы компаний на таможенное оформление», – пояснил телеканалу заместитель руководителя отдела мониторинга логистики таможни Хэйхэ Юй Чао.

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#Китай #торговля #транспорт

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