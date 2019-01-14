В Благовещенске произошло ДТП с переворотом (фото, видео)

Фото: instagram.com/blag_dtp

Вечером 13 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором один из автомобилей перевернулся. Происшествие попало на фото и видео. Люди самостоятельно поставили на колеса опрокинувшуюся машину.

Фото: instagram.com/blag_dtp Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 20:53 в районе дома № 14 по улице Нагорной. Столкнулись две машины, люди не пострадали. По информации «Сканера», участниками аварии стали автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СКАНЕР 🚨 (@skaner_dtp28) 13 Фев 2019 в 6:04 PST Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1720

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев