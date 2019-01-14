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14февраля
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сегодня, 08:46 0

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом (фото, видео)

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом (фото, видео)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Вечером 13 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором один из автомобилей перевернулся. Происшествие попало на фото и видео. Люди самостоятельно поставили на колеса опрокинувшуюся машину.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 20:53 в районе дома № 14 по улице Нагорной. Столкнулись две машины, люди не пострадали.

По информации «Сканера», участниками аварии стали автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

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#ДТП #происшествия #транспорт

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