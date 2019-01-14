В Благовещенске произошло ДТП с переворотом (фото, видео)
Вечером 13 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором один из автомобилей перевернулся. Происшествие попало на фото и видео. Люди самостоятельно поставили на колеса опрокинувшуюся машину.
Фото: instagram.com/blag_dtp
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 20:53 в районе дома № 14 по улице Нагорной. Столкнулись две машины, люди не пострадали.
По информации «Сканера», участниками аварии стали автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
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