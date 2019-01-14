Фейковые новости предложено карать очень высокими штрафами

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о повышении штрафов, предусмотренных принятыми ранее в первом чтении законопроектами об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов.

В обновленной редакции КоАП планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете под видом достоверных сообщений «заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния)».

Гражданам будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностным лицам – от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, юридическим – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает ТАСС.

При этом парламентарии считают необходимым дополнить КоАП еще двумя составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 миллионов рублей. Наказание последует, если недостоверная информация непосредственно повлечет «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций», а также повторное нарушение предыдущего пункта КоАП.

Если же в результате недостоверной информации погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произошло массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Одновременно депутаты предложили поправки к законопроекту, который предусматривает наказание за оскорбление общества и государственных символов. Ими установлены санкции за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Планируется ввести санкции от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, альтернативное наказание в виде ареста сохраняется. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или арест на такой же срок.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января.