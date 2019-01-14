Гороскоп на 14 февраля: у Стрельцов важный день, Близнецам стоит успокоиться

Восход Солнца: 07:43

Заход Солнца: 17:44

Солнце в Водолее.

Овен. Прежде чем браться за новые дела, убедитесь, что сможете справиться с ними самостоятельно. Если это не так, лучше немного подождать, потому что сегодня вам вряд ли удастся получить помощь.

Телец. На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Четверг пройдет весело и без последствий.

Близнецы. Нежелательно выхватывать штурвал у других людей даже там, где Вы чувствуете себя полноправным хозяином, например, в собственном доме, на личной территории или в хорошо знакомой области знаний.

Рак. В четверг Ракам легко даются новые знания, поэтому воспользуйтесь моментом и окунитесь в ту науку, куда раньше было страшно заглядывать.

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Лев. Сегодня Львы должны распланировать свой день так, чтоб решения самых важных задач выпало на дневное время. Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь – финансовыми.

Дева. Девы могут быть вплоть до ночи привязаны к дому, к определенной территории или образу жизни. Возможно, придется подстроиться под чужой быт или под нужды членов семьи.

Весы. Многие из представителей Весов будут отличаться особой легкостью и эмоциональностью в общении, дружелюбием и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что люди потянутся к ним.

Скорпион. Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы можете заняться решением творческих задач, благоустройством своего дома, квартиры.

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Стрелец. Звезды предсказывают Вам поистине торжественный день, когда можно не только порадоваться своим, но и успехам близких людей.

Козерог. С решительным подходом к делу представители этого знака могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость.

Водолей. Используйте с толком первую половину дня. Это благоприятное время подходит для решения финансовых вопросов, дает шанс заключить выгодные сделки.

Рыбы. Бег с препятствиями ожидает сегодня представителя этого знака, который намерен все и везде успеть. Лучше научитесь преодолевать те трудности, которые навалятся на вас в семейной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев