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13 февраля 2019, 20:45 0

20-летний сковородинец сдавал в аренду чужую квартиру

20-летний сковородинец сдавал в аренду чужую квартиру

В Благовещенске девушка хотела снять квартиру, а стала жертвой мошенничества. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли проходимца.

Как сообщили в амурском управлении МВД, предварительно установлено, что потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры посуточно. Созвонившись с арендодателем и обговорив все условия, девушка сделала перевод на его банковскую карту. После этого она поехала на съемную квартиру, но дверь ей там никто не открыл. Телефон, указанный в объявлении, стал недоступен. Тогда амурчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель Сковородина, молодой человек 1998 года рождения. Оказалось, что он снял квартиру в Благовещенске, а когда срок аренды подошел к концу, решил пересдать чужое жилье, разместив объявление в интернете.

Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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#закон #происшествия

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