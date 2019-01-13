Белогорцы предложили больше 500 идей по развитию Дальнего Востока

В Белогорске завершился сбор предложений по включению в национальную программу развития Дальнего Востока. Жители города озвучили более 500 предложений по развитию дальневосточных регионов.

Серия информационных встреч, инициированных Министерством по развитию Дальнего Востока, началась с середины января. В течение пяти недель представители здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, предпринимательства, общественных объединений Белогорска предлагали свои идеи по семи вопросам, обозначенным министерством.

В организационном отделе администрации города рассказали, что в общей сложности в обсуждениях с участием главы Белогорска Станислава Мелюкова и его заместителей приняли участие более 300 человек. Все поступившие предложения систематизированы. По решению главы города они размещены на сайте белогорск.рф в разделе «Работа с гражданами». В перечне более 500 предложений.

Они касаются улучшения качества жизни дальневосточников на основе развития экономики, предпринимательства, сокращения оттока населения, увеличения рождаемости, улучшения возможностей для образования, культуры и спорта, повышения качества медицинского обслуживания, транспортного и авиасообщения с западной часть страны, пересмотра подходов к формированию программ развития дальневосточных территорий, налоговых отчислений, предоставления льгот, а также обеспечение полномочий органов местного самоуправления достаточным финансированием для решения вопросов местного значения.

Часть предложений внесены исходя из опыта хозяйствующих субъектов, часть можно отнести к неординарным, признали в администрации Белогорска. Вместе с тем сбор предложений по развитию ДФО продолжается на сайте дв2025.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать информацию о месте своего постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения. Предложения могут касаться как развития Дальнего Востока в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта.