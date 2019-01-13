Амурский народный хор готовится к праздничным концертам

Они ломают стереотипы о том, что народная песня может быть несовременной. Амурский народный хор, которому исполнилось 60 лет, сейчас молод как никогда – его обновленному составу пять лет. В год своего юбилея коллектив стал лучшим среди народных хоров Дальнего Востока. Сейчас артисты готовятся к большому праздничному концерту.

Самые маленькие участники хора – ансамбль народной песни «Перекати-поле». Его называют коллективом-спутником. Здесь воспитывают будущих артистов хора. А пока они с самого раннего возраста постигают азы народной песни в составе коллектива с богатой творческой историей.

Амурский народный хор был создан в 1958 году. В 1960-м хору присвоено звание «народный». Основателем и первым его художественным руководителем был заслуженный работник культуры РСФСР, композитор Евгений Лыткин. В то время в составе хора было 70 человек, хореографическая и инструментальная группы. Амурчан слушали по всему Дальнему Востоку, в Москве и даже в Чехии. Затем многие годы в руководители и состав хора менялись. В 2014-м хор возглавила Ирина Васенко. Начался процесс перезагрузки – состав полностью обновился, и теперь средний возраст участников составляет 30 лет. Вновь появилась и хореографическая группа.

«Это только рисунок танца. На концерте у солиста в руках будет казачья шашка. Сейчас в коллективе восемь танцоров, да и сами хористы неплохо двигаются. Вокал и хореография в народном жанре неотделимы», – считает руководитель коллектива и хореограф Данил Родин.

Всего в составе Амурского народного хора, вместе с танцорами и инструментальной группой, больше 60-ти человек. Но и сейчас здесь ждут талантливых молодых людей с хорошими голосами и большим желанием петь. Репертуар разнообразный, но хотелось бы большего.

«Все ждут от нас каких-то произведений, принадлежащих нашему региону. Но у нас здесь нет явно выраженного диалектного пения, и у нас композиторская школа вся социалистическая. И пересматривая произведения Лошманова, Лыткина, встречаешь те исторические моменты, которые сегодня просто не присутствуют. Но, тем не менее, корифеев мы поем», – говорит художественный руководитель Амурского народного хора Ирина Васенко.

Хор много выступает в составе больших праздничных концертов, ездит с гастролями по области. В 2018 году хористы стали победителями окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в номинации «Народное хоровое творчество». После этого выступали на финальном этапе в Москве.

В хоре люди разных профессий – студенты, педагоги, менеджеры. Всех объединяет любовь к народной песне и своему прославленному коллективу. Праздничные концерты состоятся дважды: 17 февраля в Амурской филармонии, 24-го – на родной сцене, в Амурском областном доме народного творчества.