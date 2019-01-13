Более 1 300 юных амурчан изучают казачью культуру

Как умеют обращаться с шашкой и нагайкой, показали ученики благовещенской школы № 22. Уже несколько лет ребята учатся в казачьем классе и за это время освоили основные казачьи навыки и традиции. Казаки, которые ведут занятия у детей, считают, что полученные знания помогут школьникам лучше понимать историю.

Справляться с казачьей шашкой и нагайкой ученики 22-й школы научились уже давно. Казачий класс здесь был создан три года назад. Один его учеников, девятиклассник Никита Карпунин, в свои 15 лет умело справляется с арапником. «Я очень много знал о казачьей культуре, всегда хотел этим заниматься, и вот три года назад, когда с нами начали заниматься, с нашим классом, мне стало очень интересно. Сейчас я атаман класса. У меня уже есть награды», – говорит Никита.

Сегодня в школе подводят своеобразный итог последних трех лет – с тех самых пор, как в учебном заведении ввели так называемый казачий компонент. За этими словами скрывается военно-патриотическое воспитание, а именно строевая подготовка, изучение казачьих традиций и даже народное пение. «Три года назад мы совместно с амурским казачьим войском "Атаманская станица" организовали вот такой казачий класс. Дети занимаются три раза в неделю, один из них час ведут казаки, два часа строевая и огневая подготовка», – объясняет заместитель директора школы № 22 Елена Дорофиенко.

Каждую неделю у школьников проходит часовое занятие с казаком-наставником. «Не говорить об истории казачества, не говорить о казачьей культуре как таковой мы просто не имеем права – нельзя забрать у детей этот огромный пласт информации, знаний. Это значит, украсть у них культурное наследие. Полезность здесь несомненна, понимание истории и вообще всех государственных процессов в стране тоже понимается именно с пониманием нашей истории. Кто не знает историю, наступает на одни и те же грабли дважды», – формулирует мысль товарищ атамана Амурского окружного казачьего общества Виктор Лесков.

По последним данным, казачьи навыки в Амурской области дети осваивают на базе 21 образовательной организации – в дошкольном, общем и профессиональном образовании. Казачью культуру изучают более 1 300 детей, это в два раза больше, чем в прошлом, 2018 году.