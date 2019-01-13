Амурчанам выдали чужие дальневосточные гектары

Амурчане, одними из первых получившие дальневосточные гектары, спустя три года лишились этих земель. Оказалось, у участков был собственник, который смог отстоять в суде свое право на землю. Владельцы гектаров не только остались без земли, но еще и оказались в долгу перед судом – их обязали возместить расходы на экспертизы.

Еще недавно свой участок для семьи Коваленко стал чужим. 6 гектаров земли, которую жители села Новопетровка в 2016 году получили по программе «Дальневосточный гектар», в январе 2019 года у них по суду отобрал собственник участка. Один из бывших владельцев гектаров, многодетный отец Андрей Коваленко, работает пожарным в местной части, его жена – домохозяйка, денег не хватает. Мужчина начал было зарабатывать на земледелии. «Получаю 23 тысячи, для детей денег не хватает. вот решили заниматься выращиванием картофеля. Взяли гектары, хотели зарабатывать, развиваться, – говорит Андрей. – Планировали засеять картофель семенной, а сейчас негде его засеивать».

Три года амурчане выращивали на гектарах картофель. Бизнес потихоньку шел в гору, рассказывают другие члены семьи, супруги Алексей и Надежда. Чтобы развивать земледелие, они приобрели в кредит картофелекопалку и культиватор. Планы были грандиозные – огородить территорию, построить дом, провести электричество и развивать животноводство. «Купили теплицу, а земли у нас нет, огородов нет – землю забрали, огороды отдали под коров», – разводят руками участники программы «Дальневосточный гектар».

Сейчас у супругов восемь дойных буренок. Хотели развести стадо до 25 голов, но не тут-то было – в 2017 году в Благовещенский районный суд обратился собственник участка, тоже местный фермер – Дмитрий Булавин. Он провел межевание участка и доказал, что земля у него в собственности. И в итоге отсудил у семьи шесть безвозмедных дальневосточных гектаров. А суд еще и возложил на троих членов семьи Коваленко расходы на оплату судебной землеустроительной экспертизы: почти по 8 000 рублей с каждого.

«Сейчас мы просто остались с картошкой, техникой, но без земли. Если бы нам как-то сказали в декабре, когда Булавин в первый раз обратился в суд, если бы нам раньше сказали – ребята, такая ситуация, то мы бы как-то пожали плечами и где-то рядом что-то бы взяли», – рассуждает Алексей Коваленко.

В администрации Благовещенского района, которая выдала семье Коваленко дальневосточные гектары, пояснили: путаница с землей случилась, потому что предыдущая собственница участка, которой земля досталась в 80-е годы, не внесла его в кадастровую базу. Или свою работу тогда невнимательно выполнили землеустроители. «Земельный участок, который приобрел Булавин Дмитрий Олегович, не был учтен на картах настоящего времени. И поэтому получилась такая коллизия юридическая, когда администрация рассматривала вопрос о предоставлении дальневосточных гектаров именно гражданину Коваленко и его семье. Законных препятствий, которые могли бы послужить отказом, не нашлось на тот момент», – объясняет первый заместитель главы администрации Благовещенского района Евгений Седых.

У фермера Дмитрия Булавина, который отсудил у семьи Коваленко землю, на этот счет другая информация. Он говорит, что земля была на кадастровом учете. В тот момент, когда участок отдали под дальневосточный гектар, он уже оформлял на него документы и предупредил об этом местный сельсовет. До этого Дмитрий Булавин пользовался участком около 10 лет – выращивал картофель, пшеницу. Правда, пользовался по устной договоренности. А своим оппонентам в суде сразу же предлагал пойти на мировую. «Я же всех предупредил заранее, все прекрасно знали – это мой кусок земли, н в рабочем состоянии, там все сеется! И к главе администрации я два раза подъехал, просил – не подписывай этот участок, он в оформлении. Я весной сеять – а там тракторы. Я говорю – что такое?! Они говорят – гектары наши!» – уверяет Дмитрий Булавин. Всего он отсудил 15 гектаров, которые людям отдали как дальневосточные. В заложниках ситуации оказались шесть семей. Правда, в отличие от Коваленко, многие так и не начали осваивать землю.

Администрация Благовещенского района намерена оспорить решение районного суда и готовит апелляцию в областной суд. Если вернуть эти участки людям не получится, чиновники обещали найти им новые земли. Но Алексей, который первый в своей семье загорелся взять дальневосточный гектар, теперь боится доверять государству. «Нам тяжело это было обрабатывать, но была хоть какая-то перспектива. Можно выбрать участок – вот даже за этим бурьяном есть участок. По границам он вроде как свободен, но нет гарантии, что на нее тоже не наложат вето. Я возьму землю, начну работать, а дядька скажет – это мое», – объясняет мужчина.

За три года существования программы «Дальневосточный гектар» в администрацию Благовещенского района поступило больше 1 500 обращений на получение земли. Чиновники заключили более 600 договоров на общую площадь почти 900 гектаров. Еще столько же гектаров в районе пока свободны.

Владельцы земель выращивают овощи, разводят скот, держат пасеки, занимаются сенокошением. Наибольшей популярностью в Благовещенском районе пользуются участки в Новопетровском и Марковском сельсоветах. Всего в Приамурье с начала действия программы раздали 6 500 гектаров. Наибольшим спросом пользуются земли в Ивановском, Благовещенском и Серышевском районах.

В основном владельцы дальневосточных гектаров занимаются сельским хозяйством. Участки получили не только амурчане, но и жители других регионов страны. «Всего заявлений у нас поступало 9 576, из них 1 128 – это заявления, поступившие из других регионов страны: Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Краснодарский край, Самарская область», – перечисляет министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.