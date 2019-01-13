Льгота по ипотеке для семей будет действовать весь период займа

Правительство России готовит изменения в законодательство, которые позволят распространить льготную ипотечную ставку в 6 % для семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Новелла будет заключаться в том, что если сейчас льготная ипотека по ставке 6 % предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей, то этот порог будет снят. То есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка», – сказал министр, выступая на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

Также он отметил, что рождаемость в 2018 году снизится по сравнению с 2017 годом, по предварительным данным, на 4,6 процента. Главная причина – демографическая яма, снижение числа женщин детородного возраста.

Министр признался, что будет трудно увеличить количество физических рождений детей, но коэффициент рождаемости нужно сохранить на приемлемом уровне.

Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» в Сочи проводится впервые. Планируется, что он станет ежегодной профильной площадкой по обсуждению инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет – к 2030 году. Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям: демография, здравоохранение, наука, образование и экология.

Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, сообщает ТАСС.