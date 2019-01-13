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13 февраля 2019, 17:50 2

Благовещенские депутаты на комитете решили выделить деньги на скейт-парк

Благовещенские депутаты на комитете решили выделить деньги на скейт-парк
Фото: ru.depositphotos.com

На заседании комитета по бюджету Благовещенской городской думы депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет города на 2019 год. В частности, средства предварительно решено было выделить на строительство скейт-парка на территории ОКЦ.

На обустройство территории для скейтеров планируется направить 1 миллион рублей. Ранее Амур.инфо сообщало, что старый скейт-парк возле ОКЦ убрали осенью 2017 года, так как он был небезопасным для детей, которые там катались, и для прохожих. Директор ОКЦ Надежда Багрова рассказывала журналистам, что если из городского бюджета выделят средства, то уже весной у скейтеров столицы Приамурья появится специализированная площадка.

Окончательное решение по выделению средств будет принято на очередном заседании Благовещенской городской думы.

Кроме этого, на комитете по бюджету депутаты запланировали направить почти 10 миллионов рублей на капитальный ремонт жилищного фонда и около 9 миллионов – на разработку городской программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры.

«Разработка программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры позволит Благовещенску участвовать в федеральных программах и привлекать дополнительные денежные средства на развитие транспортной системы города», – отметил заместитель председателя комитета Благовещенской городской думы Роман Барило.

1,2 миллиона рублей народные избранники хотят направить на образование: на организацию городских конкурсов и софинансирование программы «Доступная среда», сообщает пресс-служба Благовещенской городской думы.

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#гордума

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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    11 часов назад

    У врачей отобрали половину зарплаты, строят скейтпарк.

  • Разиня

    Разиня
    9 часов назад

    Ещё одни в круговую пошли. Сёдня строим-завтра ломаем-потом опять строим-ещё раз ломаем.

    когда 2я серия сериала УЖЕ начнётся? когда к строильщикам-ломальщикам приходят с НКВД, их к стенке а семьи в ГУЛАГ с конфискацией.

    жду с нетерпением.

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