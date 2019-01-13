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13 февраля 2019, 17:42 0

Тигров, которых лечат в Приморье, могут выпустить в Амурской области

Тигров, которых лечат в Приморье, могут выпустить в Амурской области
Фото: РИА VladNews

Двух тигров из центра реабилитации редких животных могут поселить в Амурской области. С таким предложением в центр обратилось областное управление по охране животного мира. Ответ ожидается в конце февраля 2019 года.

«Нам стало известно, что в реабилитационном центре тигров и других редких животных, расположенном в Приморье, готовят к выпуску двух особей тигра, мы выступили с предложением выпустить их на территории Амурской области. Соответствующее письмо было отправлено региональным управлением по охране животного мира на имя председателя правления центра Виктора Кузьменко», – сказал заместитель начальника дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Андрей Тарасов.

Он также уточнил, что животных предложено выпустить в границах природного парка Бурейский (это территория бывшего Желундинского заказника), куда в мае 2014 года выпустили тигров Илону, Кузю и Борю. Больных и истощенных тигрят в 2013 году подобрали в тайге. После курса реабилитации животных в центре в Приморском крае на волю их выпустил президент РФ во время поездки в Амурскую область.

Ответ из центра реабилитации в области ждут к концу февраля. Тигров, по словам специалиста, скорее всего, будут выпускать на волю в мае. Из трех хищников, выпущенных ранее, в амурских лесах закрепилась тигрица Илона, правда, она ушла немного южнее – в Хинганский заповедник. На его территории периодически находят остатки тигриной трапезы.

«Перед выпуском тигров в 2014 году территорию Архаринского и Бурейского районов области обследовали представители заинтересованных организаций, центров реабилитации животных, научные работники. Решили, что она подходит для выпуска животных. Возможно, те предыдущие обследования и наше обращение будут приняты во внимание, и тигров выпустят к нам. Надеемся, что Амурская область еще внесет свой вклад в дело сохранения и восстановления популяции амурского тигра на Дальнем Востоке России», – отметил Андрей Тарасов.

Еще в начале XX века амурские тигры встречались на обширных пространствах от Приморья до Байкала. Выпуск тигрят в Амурской области в 2014 году был первой попыткой восстановить популяцию этого хищника в области. Тигр Кузя, которого выпустил президент РФ, прославился тем, что переплыл в 2014 году Амур, погулял по Китаю и вернулся в Россию, сообщает Vladnews со ссылкой на ТАСС.

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#животные #природа

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