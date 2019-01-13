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13 февраля 2019, 17:34 0

В Приамурье разыскивают пропавшего мужчину

В Приамурье разыскивают пропавшего мужчину
Фото: 28.мвд.рф

МО МВД России «Райчихинское» просит помочь в розыске мужчины. Андрей Кислицин пропал без вести около 10 месяцев назад.

Разыскиваемый – 1973 года рождения. 25 апреля 2018 года он ушел из дома в поселке Прогресс, и до настоящего времени местонахождение Андрея Юрьевича неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы амурчанина: на вид 45 лет, рост 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые прямые, стрижка короткая. Особые приметы: на кисти левой руки татуировка группы крови II (+).

На момент ухода был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном, светлая кофта, кофта черного цвета, брюки и берцы черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Юрьевича, просят позвонить по телефонам: 8 (41647) 2-23-97, 2-33-86 или 02 (сотовые операторы – 102).

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