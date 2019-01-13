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13 февраля 2019, 17:29 0

Известную модель укусила дикая свинья на Багамах

Известную модель укусила дикая свинья на Багамах
Фото: instagram.com/michelle_lewin/?utm_source=ig_embed

Забавный случай произошел с фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила модель за ягодицу.

Мишель прогуливалась по побережью для фотосессии. Она не заметила четырех диких свиней, которые бежали за ней. Животные бросились за моделью, а одна из них успела укусить ее за ягодицу. Мишель после этого ушла от погони.

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🐷🤨🤷🏼‍♀️😂

Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin)

Видеозаписью этого случая она поделилась в Instagram. Поклонники поддержали Мишель, отдельно отметив ее стойкость и смех над собой.

Просмотров всего: 358

#шоу-бизнес #юмор

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