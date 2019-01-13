Известную модель укусила дикая свинья на Багамах

Забавный случай произошел с фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила модель за ягодицу.

Мишель прогуливалась по побережью для фотосессии. Она не заметила четырех диких свиней, которые бежали за ней. Животные бросились за моделью, а одна из них успела укусить ее за ягодицу. Мишель после этого ушла от погони.

Видеозаписью этого случая она поделилась в Instagram. Поклонники поддержали Мишель, отдельно отметив ее стойкость и смех над собой.