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13 февраля 2019, 17:28 16

В школе Владивостока умер шестиклассник

В школе Владивостока умер шестиклассник
Фото: wikimapia.org

Во Владивостоке в пригородной школе № 12 произошла трагедия. 8 февраля на уроке скончался 12-летний мальчик. Однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщила «Комсомольской правде» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, школьнику стало плохо во время занятий. Он потерял сознание за партой.

В 13:04 из школы позвонили в скорую помощь. На вызов через двадцать минут прибыла врачебная бригада пригородной подстанции «Северная». Реанимация подъехала к школе только в 13:48.

«Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца», – сообщила Гусенцова корреспонденту «КП».

Как сообщает DEITA.RU, медработника в школе не оказалось. Помощи попросили у поликлиники, которая расположена неподалеку. Через 10 минут в школу прибыла врач, которая пыталась помочь мальчику до прибытия скорой. При этом в диспетчерской скорой заявили, что нет свободных бригад. Через полчаса прибыла обычная линейная бригада, а реанимационная была на месте лишь через полтора часа. Врачи констатировали смерть ребенка.

Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти ребенка.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    11 часов назад

    Вот они, плоды реформ здравоохранения...

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    10 часов назад

    Оптимизировали там, где должны наоборот добавлять и совершенствовать. Когда же эти реформы закончатся?

  • Леонидова

    Леонидова
    9 часов назад

    когда вымрут все, закончатся

  • DrDimon

    DrDimon
    8 часов назад

    Хм... Если действительно



    у школьника случилась внезапная остановка сердца



    То ни врачу, которая



    Через 10 минут в школу прибыла



    будь она трижды профессионалом, ни скорой, будь она супербыстроходной ловить тут было уже нечего.

    Клиническая смерть длится 3-5 минут. И все. Дальше необратимые изменения, в первую очередь в головном мозге..

    А вот то, что в школе не нашлось никого, кто бы в состоянии был это определить и провести первичные реанимационные меры - очень плохо.

    Впрочем, даже если такой человек и был, то он, скорее всего, держался от этого подальше. Из страха, что потом в лучшем случае весь мозг вынесут, в худшем - посадят.

  • Sah

    Sah
    8 часов назад

    че за скорая которая 40 минут едет? медика 10 минут доискаться не могли, на обед видимо удалилась

  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    "А вот то, что в школе не нашлось никого, кто бы в состоянии был это определить и провести первичные реанимационные меры - очень плохо."

    -------------------------------------------------------------------

    Это не плохо, это ужасно. В США этому обучают практически всех. И это совсем не сложно. Ещё при СССР в нашем старом доме отец спас жизнь дочери при таких же обстоятельствах.

  • V.M.

    V.M.
    8 часов назад

    Соболезнования родителям ...

    Берегите своих детей...

  • Мозг

    Мозг
    8 часов назад

    Ужас...

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Sah

    че за скорая которая 40 минут едет?



    А ты в курсе, что скорачи не сидят на станции и не ждут, когда же их вызовут?

    Они в это время ещё кому-то помощь оказывают, жизнь спасают или просто давление-температуру меряют.

    И поехать на новый вызов могут лишь после того, как закончат работу с пациентом, вызвавшим их раньше?

    На мой взгляд, лучше бы бригады СМП простаивали, чем нуждающиеся в срочной медицинской помощи ждали, когда освободится ближайшая бригада.

    Но правительству Димона каждую копеечку для врачей жаль!



    медика 10 минут доискаться не могли, на обед видимо удалилась



    Медики тоже люди!

    Им тоже надо кушать и отдыхать!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 часов назад

    Sah

    че за скорая которая 40 минут едет? медика 10 минут доискаться не могли, на обед видимо удалилась



    Дык это спасибо скажите Димону и оптимизаторам,за которого лдпр и едро голосили

  • Sah

    Sah
    8 часов назад

    изoниaзидoм

    Sah

    че за скорая которая 40 минут едет? медика 10 минут доискаться не могли, на обед видимо удалилась



    Дык это спасибо скажите Димону и оптимизаторам,за которого лдпр и едро голосили



    оптимизация медицины при Путине-премьере началась. ее цель - сокращение средств на медицину. Медведев был президентом. Че там, кому спасибо сказать надо?

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад

    Алиса65

    Ещё при СССР в нашем старом доме отец спас жизнь дочери при таких же обстоятельствах.



    А девушка, студентка мединститута спасла жизнь отцу своей подруги, получившему механическую асфиксию (поперхнулся за столом). Знаете чем? Ножиком перочинным.

    Увы. В современной России иные примеры. Мужик подал в суд на спасшего ему жизнь доктора. Знаете за что? За два сломанных ребра (при непрямом массаже не редкость) и раздавленный телефон. А представьте, что было бы, если бы на месте врача был человек, умеющий проводить реанимацию, но не имеющий медицинского образования. С дерьмом смешают, даже в случае благоприятного исхода, но с осложнениями (те же сломанные ребра), а уж если совсем не повезет (что тоже не редкость), то этому человеку лучше сразу застрелиться.

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Соболезную родным. Благо некоторым ума хватило в таких темах не шутить

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    DrDimon

    Алиса65

    Ещё при СССР в нашем старом доме отец спас жизнь дочери при таких же обстоятельствах.



    А девушка, студентка мединститута спасла жизнь отцу своей подруги, получившему механическую асфиксию (поперхнулся за столом). Знаете чем? Ножиком перочинным.

    Увы. В современной России иные примеры. Мужик подал в суд на спасшего ему жизнь доктора. Знаете за что? За два сломанных ребра (при непрямом массаже не редкость) и раздавленный телефон. А представьте, что было бы, если бы на месте врача был человек, умеющий проводить реанимацию, но не имеющий медицинского образования. С дерьмом смешают, даже в случае благоприятного исхода, но с осложнениями (те же сломанные ребра), а уж если совсем не повезет (что тоже не редкость), то этому человеку лучше сразу застрелиться.



    Вот здесь Вы правы, даже если и знать теорию и нет практики, сломать ребра можно легко

    Всегда думаешь, как быстрее помочь с какой силой не думаешь. Сам раза два, три манекену ломал ребра. Еще если не изменяет память, прием хейлиха отрабатывали на тренажере. Так сказать умеешь навредить умей спасти.

  • Sah

    Sah
    6 часов назад



    . В современной России иные примеры.



    это юристам всех мастей спасибо. кого под монастырь не подвели, в могилу загонят. щас даже отделы по расследованию врачебных ошибок в скр создают. чето мне подсказывает, что все будет еще хуже



  • Интерн

    Интерн
    5 часов назад

    Медработника в школе могло и не быть в принципе. Или один на 2 школы. Учитывая наши сокращения и зарплаты

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