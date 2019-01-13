В школе Владивостока умер шестиклассник

Во Владивостоке в пригородной школе № 12 произошла трагедия. 8 февраля на уроке скончался 12-летний мальчик. Однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщила «Комсомольской правде» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, школьнику стало плохо во время занятий. Он потерял сознание за партой.

В 13:04 из школы позвонили в скорую помощь. На вызов через двадцать минут прибыла врачебная бригада пригородной подстанции «Северная». Реанимация подъехала к школе только в 13:48.

«Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца», – сообщила Гусенцова корреспонденту «КП».

Как сообщает DEITA.RU, медработника в школе не оказалось. Помощи попросили у поликлиники, которая расположена неподалеку. Через 10 минут в школу прибыла врач, которая пыталась помочь мальчику до прибытия скорой. При этом в диспетчерской скорой заявили, что нет свободных бригад. Через полчаса прибыла обычная линейная бригада, а реанимационная была на месте лишь через полтора часа. Врачи констатировали смерть ребенка.

Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти ребенка.