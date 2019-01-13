В Благовещенске сняли на видео парня, работавшего на крыше без страховки

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске по адресу: улица Горького, 118. Кадры запечатлели молодого человека, который работал на крыше двухэтажного здания без страховки – он убирал снег лопатой.

На видео видно, что в один из моментов горожанин поскользнулся и чуть не упал. Автор ролика Мария по телефону пояснила, что юноша поскальзывался не единожды, падал. По ее наблюдениям, на крыше работал подросток лет тринадцати. Это происходило в среду, 13 февраля.

«Раньше это здание принадлежало человеку, но, по-моему, он сейчас уехал. И его перепродали или сдали, я не знаю, кто там сейчас организует это все», – отмечает Мария. По ее словам, на втором этаже сейчас располагаются адвокаты и находится кабинет врача.

Мария также обратила внимание на то, что снег подросток скидывал вниз, где ходили люди, и никакого ограждения рои этом не было.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу этой ситуации в государственную жилищную инспекцию Амурской области.

Между тем в Сети есть «Инструкция по охране труда при уборке снега вручную», она размещена на сайте «Охрана труда в России». В ней, в частности, сказано, что «к самостоятельной работе по уборке снега вручную допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда (…)».