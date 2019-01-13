В аварийном доме в центре Благовещенска остался единственный жилец

Вячеслав родился и жил в этом доме, как и его отец. «Это был ведомственный дом для работников швейной фабрики. Квартиру выделили моей бабушке», – рассказал Вячеслав. Он работает водителем скорой помощи и со смены возвращается домой, взяв в руки что-нибудь тяжелое – слишком велик риск встретить в подъезде непрошеных гостей.

«Соседи снизу выехали еще летом. Когда хоть какая-то живая душа рядом, еще как-то можно жить, а так вообще страшно. В тот день, когда на Амур.инфо вышла статья про мой дом, я бомжа прогнал – он растаскивал кровельное железо, обрубил и смотал интернет-кабель. Стекла постоянно бьют. Малолетки какие-то взяли моду делать закладки наркотиков. В пустующие квартиры заходят какие-то люди, курят – пожар может начаться», – перечисляет бедствия единственный жилец нехорошего дома.

Вячеслав уверен: дом обречен. «Каждый раз ложусь спать с неприятным ощущением, что могу не проснуться – или обрушится, или сгорит это все. В соседнем трехэтажном доме люди тоже опасаются, ведь если наш дом загорится, то и их дом сгорит. Расстояние между домами небольшое, а у них перекрытия и крыша – все деревянное. В общем, это настоящая бомба замедленного действия», – говорит мужчина.

Редакция ИА «Амур.инфо» запрашивала в администрации Благовещенска информацию о будущем аварийной двухэтажки.

«Рассмотрев запрос информационного агентства "Амур.инфо" о планируемом сносе многоквартирного дома по улице Шимановского, 37, сообщаем следующее. Расселение указанного дома осуществляется в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013–2019 годах". В настоящее время данный многоквартирный дом полностью не расселен. В связи с чем произвести его снос не представляется возможным. В адрес управляющей организации направлено обращение о принятии мер по ограничению доступа посторонних лиц в освобожденные помещения многоквартирного дома по улице Шимановского, 37», – говорится в ответе администрации, подписанном заместителем мэра Благовещенска Виталием Рудненок.

Единственный житель «заброшки» утверждает, что управляющая компания давно отказалась от его дома. Мусорный контейнер убрали, за порядком на территории никто не следит, что очевидно. «Электроэнергия у меня есть. Кабель мы давно сделали, вывели с изоляцией от пожара, в коробе. Отопление – от электричества, ведь печки уже давно находятся в аварийном состоянии. Счета присылают на всех, даже тем, кто давно выехал из дома», – продолжает Вячеслав.

Единственный жилец развалюхи рассказывает, как получилось, что все соседи разъехались, а он остался: «У меня площадь квартиры 36 квадратов, мне должны были дать двушку. Объяснили, что в новостройке предусмотрены квартиры специально для нас, переселенцев из ветхого жилья. А потом дома сдали, но наших квадратов там не нашлось. Деньгами нам дать не могут. Если бы дали, я бы добрал ипотекой и взял бы однушку, чтобы жить как человек. Я же не бомж, работаю на госслужбе, имею официальный доход», – сетует горожанин.

Вячеслав понимает, что оказался в замкнутом круге проблем. Выехать ему некуда, а дом не сносят, потому что он здесь живет. Значит, остается только ждать, когда проблема решится сама собой – дом обрушится, сгорит или Вячеславу все-таки предоставят жилье, а дом, наконец, снесут. Главное, чтобы при этом не пострадали люди.

Амур.инфо готовит новый запрос в администрацию города, чтобы выяснить, когда Вячеслав получит жилье.