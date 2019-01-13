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13 февраля 2019, 17:14 14

В аварийном доме в центре Благовещенска остался единственный жилец

В аварийном доме в центре Благовещенска остался единственный жилец

В центре Благовещенска стоит полусгоревший двухэтажный дом. Состояние здания внушает опасения прохожим, жильцам соседнего дома, а также учителям и родителям учеников соседней школы. А в самом центре этой опасности живет человек. Последний жилец дома № 37 по улице Шимановского пообщался с корреспондентом ИА «Амур.инфо».

Вячеслав родился и жил в этом доме, как и его отец. «Это был ведомственный дом для работников швейной фабрики. Квартиру выделили моей бабушке», – рассказал Вячеслав. Он работает водителем скорой помощи и со смены возвращается домой, взяв в руки что-нибудь тяжелое – слишком велик риск встретить в подъезде непрошеных гостей.

«Соседи снизу выехали еще летом. Когда хоть какая-то живая душа рядом, еще как-то можно жить, а так вообще страшно. В тот день, когда на Амур.инфо вышла статья про мой дом, я бомжа прогнал – он растаскивал кровельное железо, обрубил и смотал интернет-кабель. Стекла постоянно бьют. Малолетки какие-то взяли моду делать закладки наркотиков. В пустующие квартиры заходят какие-то люди, курят – пожар может начаться», – перечисляет бедствия единственный жилец нехорошего дома.

Вячеслав уверен: дом обречен. «Каждый раз ложусь спать с неприятным ощущением, что могу не проснуться – или обрушится, или сгорит это все. В соседнем трехэтажном доме люди тоже опасаются, ведь если наш дом загорится, то и их дом сгорит. Расстояние между домами небольшое, а у них перекрытия и крыша – все деревянное. В общем, это настоящая бомба замедленного действия», – говорит мужчина.

Редакция ИА «Амур.инфо» запрашивала в администрации Благовещенска информацию о будущем аварийной двухэтажки.

«Рассмотрев запрос информационного агентства "Амур.инфо" о планируемом сносе многоквартирного дома по улице Шимановского, 37, сообщаем следующее. Расселение указанного дома осуществляется в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013–2019 годах". В настоящее время данный многоквартирный дом полностью не расселен. В связи с чем произвести его снос не представляется возможным. В адрес управляющей организации направлено обращение о принятии мер по ограничению доступа посторонних лиц в освобожденные помещения многоквартирного дома по улице Шимановского, 37», – говорится в ответе администрации, подписанном заместителем мэра Благовещенска Виталием Рудненок.

Единственный житель «заброшки» утверждает, что управляющая компания давно отказалась от его дома. Мусорный контейнер убрали, за порядком на территории никто не следит, что очевидно. «Электроэнергия у меня есть. Кабель мы давно сделали, вывели с изоляцией от пожара, в коробе. Отопление – от электричества, ведь печки уже давно находятся в аварийном состоянии. Счета присылают на всех, даже тем, кто давно выехал из дома», – продолжает Вячеслав.

Единственный жилец развалюхи рассказывает, как получилось, что все соседи разъехались, а он остался: «У меня площадь квартиры 36 квадратов, мне должны были дать двушку. Объяснили, что в новостройке предусмотрены квартиры специально для нас, переселенцев из ветхого жилья. А потом дома сдали, но наших квадратов там не нашлось. Деньгами нам дать не могут. Если бы дали, я бы добрал ипотекой и взял бы однушку, чтобы жить как человек. Я же не бомж, работаю на госслужбе, имею официальный доход», – сетует горожанин.

Вячеслав понимает, что оказался в замкнутом круге проблем. Выехать ему некуда, а дом не сносят, потому что он здесь живет. Значит, остается только ждать, когда проблема решится сама собой – дом обрушится, сгорит или Вячеславу все-таки предоставят жилье, а дом, наконец, снесут. Главное, чтобы при этом не пострадали люди.

Амур.инфо готовит новый запрос в администрацию города, чтобы выяснить, когда Вячеслав получит жилье.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    11 часов назад

    Вот Виталю Рудненока туда и заселить. Пущай раз такой умный там и живёт. А по соседству Бабу Валю, чёб не скучно было.

    Как раз и работа близко.

    Чинуши .... тьфу ... мерзость ....

  • КП

    КП
    11 часов назад

    Ооо это новая фишка. Сейчас его квадраты оценят в тысяч 10 за квадрат, а на всё остальное скажут брать ипотеку. "Социальну ипотеку" не на самых выгодных условиях. А если откажется, то выкинут на улицу. А дом снесут.

  • Myxira

    Myxira
    11 часов назад

    КП

    Ооо это новая фишка. Сейчас его квадраты оценят в тысяч 10 за квадрат, а на всё остальное скажут брать ипотеку. "Социальну ипотеку" не на самых выгодных условиях. А если откажется, то выкинут на улицу. А дом снесут.



    Да наверное, ниже цен Минстроя не имеют права устанавливать... или могут?

    И еще: из статьи не понятно, остальные соседи просто разъехались в ожидании сноса, или их обеспечили жильем?

  • КП

    КП
    11 часов назад

    Там столько всего наварочено с юридической точки зрения. Сейчас любой дом можно признать аварийным, нет права выбора, хочу ли я такую "помощь". И возможность выкинуть человека на улицу это прям вишенка на торте.

  • Rak900

    Rak900
    10 часов назад

    Ему должны дать жилье по расселению, в чем проблема то?

  • Graf1977

    Graf1977
    9 часов назад

    В том что пока такого жилья нет, я так понимаю!

  • КП

    КП
    9 часов назад

  • Разиня

    Разиня
    9 часов назад

    Rak900

    Ему должны дать жилье по расселению, в чем проблема то?



    да никакой собственно.

    вы прям можете в этом убедится, взяв матрац и одеяло и пойти переночевав в одну из пустующих квартир. потом заметку напишите каково это. если живы останитесь.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    8 часов назад

    Зато на Государственном совете, прошедшем в Казани, который был посвящен вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды, Василий Орлов пояснил: «Мы с коллегами подняли несколько принципиально новых тем, которые будут положены в решение Государственного совета, соответственно будет меняться законодательство...". Считаю, что новые темы можно поднимать, когда решены старые...

  • гусеница

    гусеница
    8 часов назад

    Kadet_84Зато на Государственном совете, прошедшем в Казани, который был посвящен вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды, Василий Орлов пояснил: «Мы с коллегами подняли несколько принципиально новых тем, которые будут положены в решение Государственного совета, соответственно будет меняться законодательство...". Считаю, что новые темы можно поднимать, когда решены старые...


    Кто старое помянет, тому....ну сами знаете.

    С уважением

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 часов назад

    Думаю, что далеко не все так просто в расселении этого дома. Вероятнее всего, оставшийся житель надеется на « вполне будущее» под влиянием иных лиц. Возможно, это произойдёт , а возможно и нет. Каждый человек должен оценивать свои возможности и желания с точки зрения реальности, а не надежд.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 часов назад

    Смартфон меняет слова в тексте периодически. У меня в мыслях была идея о том, что некоторые «Специалисты» ради получения вознаграждения обещают «жениться», но это не всегда происходит. Надо трезво оценивать ситуацию!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 часов назад

    Уважаемая, гусеница! Если для Вас сегодняшняя новость "старая", то, что можно говорить про вчерашнюю, "древняя"?

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    2 часа назад

    Вот не хотела "влазить" в эту тему. Но, как говорится, кипит! В 2016г. наш барак, расположенный по адресу Амурская, 46-Б тоже расселили. Я там прописана была 28 лет. Жилая площадь равнялась 28кв.м. Прописаны были я, моя дочь, мои двое внуков и муж. Дали жильё-нам всем 34кв.м (не устаю кланяться государству). Барак и правда, страшнее не бывает. Его тоже расселили, некоторые "граждане" продолжают там обитать. Нет, вернее, по закону все получили "квадраты", а по сути там продолжают жить бывшие жители. Им просто некуда идти. Я понимаю, "берите ипотеку", "снимайте жилье", вы же как то жили прописанные 7 человек в 30кв.м. на протяжении 30лет" . А то, что люди рождались, женились, выходили замуж-это дело десятое. Но как три поколения могут жить на площади однокомнатной квартиры? Вот поэтому, кто то заселился в предоставленные метры государством, а кто то не "втиснулся" и продолжает жить в своих метрах, как на Шимановского. Я лично не жалуюсь, спасибо и на этом, как говорится. Кто успел приватизировать "квадраты", тот вообще в "шоколаде". Надо разбираться в каждом конкретном случае. Ну кому это надо? за каждым жильцом и каждой квартирой-целая жизнь и судьба. Ну государству "фиолетово". Сидят девочки на Калинина,10, далёкие предалёкие от людских судеб, с "пустым" взглядом. Им как скажет начальство! 50% переселенцев из таких бараков, не благополучные- значит, не люди. Россия! Р,S/ По новому месту жительства нас, переселенцев, ненавидят. Я их понимаю, люди за свои кровные покупали "метры", чтобы жить рядом с маргиналами. Хочу сказать, среди переселецев, есть и нормальные люди.

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