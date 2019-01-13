В Сковородинском районе уничтожат сразу несколько партий алкоголя

В Сковородинском районе полицейские выявили несколько партий алкоголя, который не имел соответствующего разрешения. По решению суда спиртное уничтожат, а предпринимателям придется заплатить штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей.

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковые заявления полиции о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без соответствующего разрешения.

Предприниматели привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ: «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».

Предприниматели из Сковородина и Талдана заплатят штраф по 50 000 рублей, еще двум предпринимателям из поселка Ерофей Павлович придется заплатить штраф в сумме 50 000 рублей и 100 000 рублей. Всю изъятую алкогольную продукцию направят на уничтожение, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.