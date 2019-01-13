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13 февраля 2019, 16:31 0

Глава амурской полиции оценил новое здание ГИБДД в Серышевском районе

Глава амурской полиции оценил новое здание ГИБДД в Серышевском районе
Фото: УМВД России по амурской области

Начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов посетил Серышевский район. Глава амурской полиции проверил работу подразделения по вопросам миграции и оценил условия приёма граждан в новом здании отдела ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, до недавнего времени подразделение ГИБДД располагалось в деревянном доме 1954 года постройки. Срок эксплуатации строения давно истёк. Жителям приходилось ждать приёма в коридоре площадью чуть больше 10 квадратных метров или на улице. Сейчас эта проблема решена.

Отдел ГИБДД переехал в кирпичное двухэтажное здание. Теперь у госавтоиспекторов – просторные кабинеты, оснащенные необходимой техникой.

Для оказания государственных услуг населению работают два окна – по выдаче водительских удостоверений и перерегистрации автотранспорта. В здании сделан ремонт. Кроме того, в ближайшее время планируется оборудовать еще один кабинет для приема теоретических экзаменов у кандидатов в водители. В этом же здании располагается подразделение по вопросам миграции.

В заключение рабочей поездки в Серышевский район глава амурской полиции вручил отличившимся сотрудникам памятные юбилейные нагрудные знаки МВД России «300 лет российской полиции», почётные грамоты УМВД и благодарности.

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#работа

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