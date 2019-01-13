Выяснилось, откуда бешенство пришло в Амурскую область

В НИИ города Владимира установили источник бешенства, вспышка которого была зарегистрирована в Приамурье в конце прошлого года. Как следует из заключения специалистов, на территорию региона вирус занесен из соседнего Китая.

Специалисты исключили «родство» амурских случаев бешенства с аналогичными вспышками в Приморье и Бурятии, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

«Согласно результатам исследований, изолят амурского вируса относится к генотипу, максимально сходному с генотипом вируса, выявленным в городе Тунцзян провинции Хэйлунцзян в 2011 году. Пробы совпали на 99,2 %. В Китае профилактика бешенства среди диких животных не проводится, в связи с чем вспышки заболевания регистрируются там регулярно. Учитывая близкое соседство, можно предположить, что больное бешенством животное, возможно и лиса, пришло по льду Амура в Михайловский район», – рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

В Приамурье первый случай бешенства был выявлен в ноябре 2018 года в Михайловском районе. Позднее лабораторно подтвердили еще 14 случаев – 2 у сельскохозяйственных животных и 12 – у диких. В связи со сложившейся ситуацией оперативно была организована поголовная вакцинация скота в неблагополучных районах и мониторинг распространения вируса среди диких зверей.

С начала года новых случаев бешенства в Амурской области зарегистрировано не было. На части территорий Михайловского района, где ранее были выявлены очаги заболевания, уже снят карантин.