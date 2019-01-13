К месту оползня на Бурее отправится новая экспедиция

«К месту оползня на реке Бурее из Хабаровского края отправится еще одна экспедиция ученых. Власти региона приняли решение повторно обследовать завал для того, чтобы более точно оценить риски возможных подтоплений во время паводков», – говорится в сообщении на сайте правительства края.

Уточняется, что в исследовательскую группу войдут гидрологи, представители науки, специалисты по защите от ЧС. За несколько дней участники проведут все необходимые замеры, после чего проанализируют их.

При этом и. о. начальника отдела водного хозяйства Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Николай Ефимов, в беседе с ТАСС отметил что уровень реки в месте схода оползня необходимо контролировать постоянно, для чего нужно создать гидрологический пост.

Правительство Хабаровского края продолжает рассматривать варианты расселения села Чекунда, риск затопления которого сохраняется. Власти региона готовят маневренный жилфонд в поселке Чегдомын, куда можно будет экстренно перевезти людей. В правительство РФ направлен запрос о возможности переселения жителей села. По оценкам специалистов, на расселение более 200 человек потребуются более 300 миллионов рублей.

В декабре в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло Буреи, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате были отсечены около 28 % полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составил около 34 миллионов кубометров. Военные Минобороны России расчистили затор, подрывая скальные породы. Вредных веществ после взрывных работ не обнаружено. Во вторник, 12 февраля, военное ведомство сообщило о досрочном устранении угрозы возникновения ЧС.