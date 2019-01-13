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13 февраля 2019, 16:02 0

Виктор Ан планирует вернуться в Россию

Виктор Ан планирует вернуться в Россию
Фото: РИА Новости, Александр Вильф

Один из самых титулованных российских спортсменов, шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан намерен усердно тренироваться и принять участие в отборе в сборную России, который пройдет в августе. Об этом спортсмен рассказал южнокорейским СМИ.

«Обсуждаются варианты: продолжить карьеру спортсмена, быть играющим тренером, работать в тренерском штабе первой или юниорской команды. Я хочу продолжать выступления. Сейчас мои кондиции лучше, чем перед Пхенчханом», – заявил Ан в интервью корейскому изданию.

Виктор Ан с декабря 2011 года представляет сборную России в шорт-треке. На зимней Олимпиаде 2006 в Турине он выиграл три золота в составе Южной Кореи, в 2014 году в Сочи спортсмен завоевал три золота и 1 бронзу в составе команды России. В сентябре 2018 года Ан объявил о завершении спортивной карьеры. Но, как сам признался в этом большом интервью, он оставил за собой право вернуться. Ему предлагали пост тренера в сборной России для подготовки команды к Олимпиаде 2022 года, а также его приглашали на эту должность в Китай.

«Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь ее частью. Моя страна – Россия, за Южную Корею я выступать не могу», – цитирует спортсмена РИА Новости.

Ранее спортсмен заявлял, что планирует оставить спорт, чтобы больше времени проводить с семьей. Об этом он заявил Союзу конькобежцев России в 2018.

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