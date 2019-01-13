Амурчанам, достигшим 80-летия, к пенсии прибавят больше пяти тысяч рублей

Больше пяти тысяч рублей прибавки к пенсии получат те амурчане, кому в 2019 году исполнится 80 лет. Сумма разнится в зависимости от района проживания. Пенсионеры, выработавшие северный стаж, получат самую высокую прибавку – 8 000 рублей.

Размер фиксированной выплаты вырос с января 2019 года. При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен.

Пенсионеры, проживающие в центральных и южных районах Амурской области, по достижении 80 лет в 2019 году получат прибавку 5 334,2 рубля. Пенсионеры Тындинского, Зейского и Селемджинского районов, а также выработавшие 20 лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу, получат 6 934,45 рубля. И, наконец, пенсионеры, выработавшие 15 лет стажа в районах Крайнего Севера, получат 8 001,29 рубля к пенсии.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80-летия назначается автоматически. Узнать, положена ли добавка, пенсионер может по телефону горячей линии 202-400.

Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени, у которых фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии уже назначен с момента установления инвалидности 1 группы, независимо от возраста.

Кроме того, пенсионер по достижении 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Выплата составляет 1 440–1 560 рублей, в зависимости от районного коэффициента.

Если пенсионер не может приехать в управление ПФР, принимается его нотариально заверенное заявление. К жителям Благовещенска за документами может приехать на дом мобильная клиентская служба. Заказать выезд можно по телефону (4162) 202-400, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.