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13 февраля 2019, 15:46 5

Амурчанам, достигшим 80-летия, к пенсии прибавят больше пяти тысяч рублей

Амурчанам, достигшим 80-летия, к пенсии прибавят больше пяти тысяч рублей
Фото: www.amur.info

Больше пяти тысяч рублей прибавки к пенсии получат те амурчане, кому в 2019 году исполнится 80 лет. Сумма разнится в зависимости от района проживания. Пенсионеры, выработавшие северный стаж, получат самую высокую прибавку – 8 000 рублей.

Размер фиксированной выплаты вырос с января 2019 года. При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен.

Пенсионеры, проживающие в центральных и южных районах Амурской области, по достижении 80 лет в 2019 году получат прибавку 5 334,2 рубля. Пенсионеры Тындинского, Зейского и Селемджинского районов, а также выработавшие 20 лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу, получат 6 934,45 рубля. И, наконец, пенсионеры, выработавшие 15 лет стажа в районах Крайнего Севера, получат 8 001,29 рубля к пенсии.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80-летия назначается автоматически. Узнать, положена ли добавка, пенсионер может по телефону горячей линии 202-400.

Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени, у которых фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии уже назначен с момента установления инвалидности 1 группы, независимо от возраста.

Кроме того, пенсионер по достижении 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Выплата составляет 1 440–1 560 рублей, в зависимости от районного коэффициента.

Если пенсионер не может приехать в управление ПФР, принимается его нотариально заверенное заявление. К жителям Благовещенска за документами может приехать на дом мобильная клиентская служба. Заказать выезд можно по телефону (4162) 202-400, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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#пенсии #соцзащита

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Комментарии
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  • дед

    дед
    12 часов назад

    а почему не каждый год по 1000?

    а после 70 лет ....по 2000 руб?

    мы бы дольше жили.....цеплялись бы.....но жили

  • КП

    КП
    12 часов назад

    А тем, кто дожил до 120 лет будут по миллиону давать даже по два. Знайте, что такое пенсионный фонд.

  • moon

    moon
    12 часов назад

    Акция ПФР - 80+5 , попробуй доживи!!! :-)

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    11 часов назад

    А ещё круче есть предложение - тем кому перевалило за 250 лет полагается ежемесячная надбавка в 1 млн.рублей. Так везде крупными буквами и распечатайте! А кому перевалило за 300 лет - надбавка 2 млн.рублей в месяц.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    11 часов назад

    Самое мудрое правительство и продуманное - у нас. Соревноваться в этом с нашими оглохшими управителями бесполезно

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