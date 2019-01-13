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13 февраля 2019, 15:38 1

Февральский дополнительный выходной переносится на майские праздники

Февральский дополнительный выходной переносится на майские праздники
Фото: Амур.инфо

Дополнительного выходного в понедельник после Дня защитника Отечества, который в 2019 году выпал на субботу, не будет. Его переносят на майские праздники, напомнил замглавы Роструда Иван Шкловцев, передает РБК.

«Этот выходной перенесен не на понедельник, как в общем порядке это обычно делается, а на 10 мая, чтобы сделать длинными вторые майские выходные», – сказал Шкловцев.

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые и так являются выходными – суббота и воскресенье. Но уже в марте трудящиеся получат дополнительный выходной в связи с Международным женским днем, который выпадает на пятницу.

Майские праздники в России продлятся девять дней – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Ранее в Роструде объясняли, что, поскольку выходные суббота, 5 января, и воскресенье, 6 января, попали на период новогодних праздников, их добавят к майским – на 2 и 3 мая.

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#праздники

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    13 часов назад

    да это то ладно. беспокоит то, что 31 декабря вторник. опять рабочий день? сделали бы уже каникулы с 31 по 7, остальное тоже на май перекинули бы. вполне себе нормально и на лыжах покататься и на даче поковыряться.

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