В Благовещенске разыскивается неосторожный водитель «лексуса» (видео)

В Благовещенске сняли на видео, как «лексус» врезался в припаркованный автомобиль и уехал. Пострадавший Toyota Crown получил значительные механические повреждения. Маневры «лексуса» записала камера видеонаблюдения. Очевидцев ДТП разыскивают автоинспекторы.

«11 февраля в 18:07 на парковке в районе возле дома № 137 по улице Октябрьской неустановленный водитель, управлявший неустановленным автомобилем – предположительно Lexus GX- 470 темного цвета, – совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Crown», – сообщает городской отдел ГИБДД. Момент столкновения можно увидеть на 49-й секунде видео.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию принимают в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по номерам: (4162) 59-46-86; +7-924-676-02-88 или в дежурную часть областной Госавтоинспекции: 42-52-62.