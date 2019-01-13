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13 февраля 2019, 15:20 2

В Благовещенске разыскивается неосторожный водитель «лексуса» (видео)

В Благовещенске разыскивается неосторожный водитель «лексуса» (видео)

В Благовещенске сняли на видео, как «лексус» врезался в припаркованный автомобиль и уехал. Пострадавший Toyota Crown получил значительные механические повреждения. Маневры «лексуса» записала камера видеонаблюдения. Очевидцев ДТП разыскивают автоинспекторы.

«11 февраля в 18:07 на парковке в районе возле дома № 137 по улице Октябрьской неустановленный водитель, управлявший неустановленным автомобилем – предположительно Lexus GX- 470 темного цвета, – совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Crown», – сообщает городской отдел ГИБДД. Момент столкновения можно увидеть на 49-й секунде видео.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию принимают в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по номерам: (4162) 59-46-86; +7-924-676-02-88 или в дежурную часть областной Госавтоинспекции: 42-52-62.

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#ДТП

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    13 часов назад

    чет на джипах какие то ссыкунишки ездят чтоли?

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    12 часов назад

    виталя1979

    чет на джипах какие то ссыкунишки ездят чтоли?



    Ссыкливый биомусор, я бы так сказал

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