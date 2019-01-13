Популярное в мире лекарство признали опасным для жизни

Французские надзорные органы постановили изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид. Это средство активнее всего используется астматиками.

«Принимая во внимание данные, что "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеобронхит, бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее), бронхиальная астма (в составе комплексной терапии), респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше и гриппе, при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия), отита и синусита различной этиологии, для которых существуют альтернативные методы терапии, было принято решение об изъятии из обращения лекарственных препаратов Эреспал, 80 мг, таблетки, покрытые оболочкой и Эреспал, 0,2 %, сироп», – говорится в сообщении российского представительства фармакологической компании «Сервье» (Servier), владельца регистрационного удостоверения на «Эреспал».

«Эреспал», или фенспирид – бронхорасширяющее лекарственное средство, в основном используется при бронхиальной астме. Также рекомендовано при острых фарингитах, ларингитах и других респираторных инфекциях верхних дыхательных путей. В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Исследования фенспирида начались еще в девятнадцатом веке. Изучалось его воздействие при отитах, бронхитах, пневмонии. Результаты были успешными, к 1990-м исследователи стали изучать влияние фенспирида на мускулатуру бронхов. Оказалось, он способен противодействовать сужению дыхательных путей. Со временем его спектр применения расширился до большинства заболеваний легких.

Как сообщается на сайте производителя, ссылающегося на решение Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM, Франция), действие регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, содержащие фенспирид, приостановилось 8 февраля, тогда же было принято решение об их изъятии из обращения.

Новые доклинические исследования доказывают, что лекарственный препарат «Эреспал» (таблетки и сироп) может вызывать нарушения сердечного ритма.

Пациентам, которые используют этот препарат, следует прекратить лечение и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который назначит альтернативные методы лечения, сообщает «Газета.ру».

Лекарства на основе фенспирида отзываются из обращения не в первый раз. В 2011 году отзыву подверглись препараты «Пневморель», «Кальмиксен», и «Топлексил» и все препараты, содержащие оксомемазин. Тогда сообщалось, что они могут вызывать судороги и проблемы с дыханием.