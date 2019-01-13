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13 февраля 2019, 14:32 0

Благовещенцев приглашают в плейбэк-театр «Черный квадрат»

Благовещенцев приглашают в плейбэк-театр «Черный квадрат»

В Благовещенске одним плейбэк-театром стало больше. Творческий коллектив получил название «Черный квадрат». Его создали организаторы и участники сообщества «#плейбэкамур». Сейчас актеры готовят новый перфоманс, который пройдет 23 февраля в рамках городского фестиваля «Театральный Благовещенск». Местный плейбэк-театр впервые будет оценивать профессиональное жюри.

«"Черный квадрат" – это особенный проект, он будет отличаться от того плейбэка, который город уже успел увидеть, – говорит один из основателей проекта Роман Костенко. – Здесь мы хотим полностью отдаться творчеству. Полнейшее творчество и ничего больше! И мы по-прежнему будем устраивать перфомансы, играть истории зрителей. Но делать это будем в своей стилистике. Особое внимание уделим организации социальных и благотворительных спектаклей».

В составе «Черного квадрата» 7 актеров из сообщества «#плейбэкамур». Большинство из них прошли двухгодичное обучение в московской Центральной школе плейбэк-театра. Преподавателем выступил действующий тренер и плейбэк-практик Игорь Любитов. В процессе обучения и после получения сертификатов Школы актеры организовывали спектакли в Театре кукол и городских арт-пространствах. За эти два года плейбэк стал популярен в Благовещенске и обрел постоянного зрителя.

Между тем в Благовещенске продолжается набор всех желающих на второй поток обучения плейбэку. Первый семинар стартует 9-10 марта. Подать заявку на участие можно в сообществах «Черного квадрата» в социальных сетях – Фейсбук и Инстаграм.

Ближайший перфоманс «Черный квадрат» проведет в субботу, 23 февраля, в Городском доме культуры. Это будет спектакль «Про театр». И пройдет он в рамках городского фестиваля «Театральный Благовещенск».

«Вписывается ли плейбэк-театр в театральное сообщество, можно ли судить плейбэк-театр конкурсным жюри, какие критерии оценки? Нам очень интересно получить ответы на эти вопросы, – рассказывает актриса «Черного квадрата» Ольга Дудукалова. – Местные профессионалы уверены – есть, что оценивать на выступлении плейбэк-театра, так же они уверены, что приглашенные из Хабаровска члены жюри смогут разобраться в наших импровизационных затеях и порывах, понять и оценить».

Начало перфоманса в 15 часов. Стоимость билета – 300 рублей. Заказать билеты можно по телефону: 8963-800-92-95.

Фото предоставлены плейбэк-театром «Черный квадрат»

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#концерты #культура

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