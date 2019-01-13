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13 февраля 2019, 14:27 0

Более сотни обманутых амурских дольщиков получат выплаты в 2019 году

Более сотни обманутых амурских дольщиков получат выплаты в 2019 году
Фото: Амур.инфо

В Приамурье остается актуальным вопрос помощи участникам долевого строительства, которые пострадали от действий компаний-застройщиков. Предполагается, что в 2019 году еще 141 обманутый дольщик получит социальную выплату от правительства Амурской области.

Финансовая поддержка таких дольщиков ведется в рамках государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Реализация мер государственной поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

Государственная поддержка лиц из числа обманутых дольщиков в виде единовременной денежной выплаты действует с конца 2017 года. В правительстве региона был сформирован реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, состоящий из 9 очередей. Всего в них вошли 345 человек. За 2017 и 2018 годы 204 дольщика получили государственную поддержку, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Правительством страны и правительством области уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасности инвестиций граждан в жилищное строительство. В текущем году мы закроем все сформированные очереди из амурчан, пострадавших от действий застройщиков. Средства в бюджете области на данные цели предусмотрены в объеме 169 миллионов рублей», – отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

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#соцзащита #строительство #финансы

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