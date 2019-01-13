В амурском Зеленом Боре пламя повредило около 30 тонн сои

В ночь с 12 на 13 февраля в Михайловском районе огнеборцы тушили серьезный пожар. Пламя охватило большое количество бобовой культуры – сои.

Происшествие случилось в селе Зеленый Бор на зерновом дворе. Когда пожарные прибыли на место, горела соя в металлическом бункере. Открытое горение ликвидировали в течение 13 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пламя повредило около 30 тонн бобовых.

В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 62 села Поярково в составе 8 человек, 2 единиц техники, а также 10 человек с зернового двора.

Причину и виновника случившегося предстоит установить.