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13 февраля 2019, 13:55 2

В амурском Зеленом Боре пламя повредило около 30 тонн сои

В амурском Зеленом Боре пламя повредило около 30 тонн сои
Фото: pixabay.com

В ночь с 12 на 13 февраля в Михайловском районе огнеборцы тушили серьезный пожар. Пламя охватило большое количество бобовой культуры – сои.

Происшествие случилось в селе Зеленый Бор на зерновом дворе. Когда пожарные прибыли на место, горела соя в металлическом бункере. Открытое горение ликвидировали в течение 13 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пламя повредило около 30 тонн бобовых.

В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 62 села Поярково в составе 8 человек, 2 единиц техники, а также 10 человек с зернового двора.

Причину и виновника случившегося предстоит установить.

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#пожары #происшествия #туризм

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Комментарии
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  • Житель области

    Житель области
    13 часов назад

    Вернее хотел написать пациенты. Ну и врачи с ними.

  • nerro

    nerro
    12 часов назад

    Зелёный Боря.

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