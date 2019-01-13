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13 февраля 2019, 14:01 2

Присяжные признали амурчанина виновным в гибели полицейского

Присяжные признали амурчанина виновным в гибели полицейского

В Амурской области на основании вердикта присяжных заседателей житель города Зеи осужден на 18 лет и шесть месяцев. Осужденного признали виновным в совершении вооруженного разбоя с посягательством на жизнь сотрудника полиции, повлекшем его смерть.

В конце мая 2016 года житель Зеи решил совершить разбойное нападение на предпринимателя – владелицу магазина стройтоваров. В преступный замысел он вовлек соседа, которого попросил понаблюдать за окружающей обстановкой во время совершения преступления. «Помощник» считал, что является участником кражи, то есть менее тяжкого преступления.

Сотрудникам полиции стало известно о готовящемся вооруженном нападении. Один из них, 31-летний капитан Тарас Соколюк, попытался задержать разбойников на месте преступления. Однако злоумышленник стал стрелять. Как сообщало ИА «Амур.инфо», полицейский получил тяжкие ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщает прокуратура Амурской области, обвинительный приговор по делу был установлен в феврале 2019 года. Суд присяжных признал подсудимого виновным в совершении разбоя и посягательства на жизнь сотрудника полиции. Он осужден к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и два месяца, со штрафом в размере 10 000 рублей.

Этим же приговором осужден и сосед подсудимого. Он признан виновным в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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#Зея #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 часов назад

    Разбойное нападение с убийством полицейского? срок 18 лет? Он что внук судьи?????

  • Хуан Рамон

    Хуан Рамон
    7 часов назад

    Пожизненное!!!

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