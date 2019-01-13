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13 февраля 2019, 13:56 64

Медики городской больницы Благовещенска говорят о серьезном сокращении зарплаты

Медики городской больницы Благовещенска говорят о серьезном сокращении зарплаты
Фото: Амур.инфо

Медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных ей медучреждений говорят, что в январе текущего года получили гораздо меньшую заработную плату. По словам медиков, о грядущем сокращении их никто не предупреждал.

О том, что заработная плата стала гораздо меньше, говорят и санитарки, и медсестры, и врачи. И это при том, что оклад медиков вырос с января на несколько тысяч рублей.

«Нам зарплату повысили, а стала она в итоге меньше. Оклад повысили, а в другом месте убрали. Оклад 6 700 был, а стал 9 450 рублей. И повышения мы не ощущаем. (…) Не хватает графы у нас интенсивности. Это раньше у нас называлось по-другому – президентская какая-то выплата. У нас ее полностью никому не выплатили – ни нашему подразделению, ни девчонкам из городской больницы – у них тоже нет. 6-7 тысяч по интенсивности – этой суммы у всех не хватает. Мне как раз 7 тысяч надо платить за ипотеку, а я еще одна ребенка воспитываю. Это какой-то кошмар. А в бухгалтерии экономисты сказали, что якобы наши деньги ушли на оплату дежурств, но девчонки дежурят и говорят, что не выплатили никому. Куда деньги ушли? Сказали по приказу министра здравоохранения убрать эту графу. А еще у нас была северная надбавка за медстаж, а сейчас эта графа называется "надбавка за стаж работы в южных районах", но мы же не на море живем. Нас это смутило, и нам сказали, что так сказал написать министр здравоохранения. А главное, нас заранее не предупредили», – поделилась одна из медицинских сестер.

Заработная плата медиков складывается из оклада и различных надбавок. К примеру, согласно расчетным листкам одной из санитарок городской больницы, до конца 2018 года она получала северный коэффициент свыше 7 тысяч рублей и столько же за коэффициент районный. За интенсивность прибавка была около 15 тысяч, а в декабре – и вовсе около 20 тысяч. В январе вместо северного коэффициента появилась графа «надбавка за стаж работы в южных районах», которая меньше в два раза – около 3,3 тысячи рублей. Точно такая же сумма значится и в графе «районный коэффициент». В разы сократилась и выплата за интенсивность – до 4 тысяч рублей вместо 15-20 тысяч. При этом по сравнению с тем же декабрем количество нормочасов в январе сократилась на 30 часов.

«Нам с января повысили оклад – был 4 700, а стал 6 600 рублей, но при этом срезали интенсивность. То есть оклад вырос, а зарплата стала меньше. Но работы-то меньше не стало. Пациенты и тяжелые есть, и памперсы им меняем. Зарплаты у людей были раньше и 38, и 39 тысяч. А за январь мне начислена зарплата 18 тысяч: из этой суммы еще вычитается НДФЛ – 2 100 рублей, 5 тысяч аванс был и 10 тысяч – на руки получать. Вот такая теперь у нас зарплата, почти наполовину у нас урезали», – сетует санитарка.

«В прошлые месяцы у нас была интенсивность – те самые президентские выплаты, а теперь, говорят, их убрали, потому что речь шла об этих выплатах только до 2018 года», – вторит ей коллега.

О значительном снижении заработной платы, несмотря на увеличение суммы оклада, говорят не только младший и средний медперсонал, но и врачи.

«В прошлом году зарплата и до 60 тысяч рублей доходила, а сейчас чуть больше 30 вышло – то есть практически в два раза снизилась. Оклад был 8 300, а стал 11 600. Но нас также лишают интенсивности, за счет которой хорошо выходило, – это то, что мы сверх нормы работаем. У нас высокая нагрузка, и она не стала с нового года меньше, а по бумагам как будто стала. Однако объем работы врача на самом деле остается прежним», – говорит врач одного из отделений городской клинической больницы.

Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году средняя заработная плата врачей должна была вырасти до 200 процентов от средней заработной платы в регионе.

В региональный минздрав был направлен запрос, в котором корреспондент Амур.инфо спрашивал: с чем связано столь серьезное урезание заработной платы медиков, учитывая поручение президента РФ; действительно ли соответствующий указ президента действовал до конца 2018 года и на 2019 год уже не распространяется; почему значительно были сокращены выплаты по строке «интенсивность», хотя, по словам медиков, объем работы у них остался прежним; а также почему строка «северная надбавка» была заменена на строку «надбавка за стаж работы в южных районах» со значительным снижением выплаты.

В министерстве здравоохранения сообщили, что зарплата конкретного работника «зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом № 597, плановых или фактически сложившихся значений по области, в учреждении, в подразделении».

Уточняется, что в среднюю заработную плату включаются все начисленные работнику за определенный период времени выплаты (оклад, повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, отпускные и другие) из всех источников финансирования как по основной должности, так и по совмещаемым должностям.

«Финансирование ГАУЗ АО "БГКБ" осуществляется преимущественно за счет средств обязательного медицинского страхования. В январе 2019 года поступления по ГАУЗ АО "БГКБ" в части ОМС составили 74 миллиона рублей. Фонд оплаты труда с начислениями составил 66,3 миллиона рублей, что составило 89 % от суммы поступивших средств. Оплата труда работников учреждения включает в себя: должностной оклад; выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера.

Оклад и выплаты компенсационного характера работникам ГАУЗ АО "БГКБ" выплачены в полном объеме в соответствии с Трудовым кодексом РФ, положением об оплате труда работников учреждения. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работника и при наличии экономии фонда оплаты труда.

Достижение целевых показателей осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории», – говорится в официальном ответе министерства здравоохранения.

Между тем, еще осенью 2018 года ведомство проводило брифинг, на котором начальник финансово-экономического управления минздрава рассказывала о грядущей с 1 января 2019 года реструктуризации зарплат медиков. Журналистам рассказывали, что оклад медработников вырастет, а выплаты стимулирующего и компенсационного характера, наоборот, станут меньше. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что снижение начисленной зарплаты недопустимо при сохранении прежних объемов работы.

«Повышение должностных окладов не предполагает увеличения размера самой заработной платы и не повлияет на фактически достигнутый уровень заработной платы при условии выполнения работником критериев эффективности деятельности за отчетный период в полном объеме. Вместе с тем окладную часть мы традиционно рассматриваем как базовую, незыблемую и наиболее защищенную по сравнению с остальными выплатами, размер которых зависит от ряда факторов. Так что у медработников в ходе реструктуризации заработной платы нет никакого повода для беспокойства – наоборот, при прежнем размере зарплаты ее гарантированную долю все-таки нам удастся увеличить. В министерстве здравоохранения Амурской области организован ежемесячный мониторинг начисленной заработной платы каждого сотрудника. Уменьшение размера начисленной заработной платы при сохранении объема работы недопустимо», – цитировала начальника финансово-экономического управления регионального минздрава Наталью Газданову пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Вопрос повышения заработной платы медикам из бюджетных возможностей региона при этом поднял во время большого интервью в конце 2018 года губернатор Василий Орлов. Он рассказал, что по методике ФОМСа не более 70 % направляемых в регион средств из Фонда может расходоваться на заработную плату. Остальные расходы должны оплачивать из областного бюджета.

«Каждый год объем дотаций из ФОМСа нам индексируют. В частности, на 2019 год индексация составит 5,5 %. Но при этом у нас, по прогнозам, рост заработной платы в среднем по экономике значительно выше. Например, 15-16 %. И это будет продолжаться несколько лет. Это связано с тем, что крупные инвесторы пришли, они платят высокую заработную плату, это отражается на средней заработной плате по экономике региона. К чему мы приходим: в соответствии с майскими указами президента заработная плата медицинских учреждений должна соответствовать средней по экономике, и поэтому мы обязаны поднимать заработную плату врачей, грубо говоря, на 15 процентов в год. А из федерального бюджета нам идет только 5 с половиной процентов. В итоге нам не хватает денег, мы должны их выплачивать из областного бюджета. Эти средства идут на заработную плату, а не на развитие здравоохранения. Это мы обсуждали с коллегами из ФОМСа и с рядом руководителей из правительства. Надеюсь, что нас услышат», – заявил тогда глава региона.

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#здоровье #финансы

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    15 часов назад

    С таким раскладом в скором времени в больницах не останется врачей и лечить будет не кому.

    Не понимает власть суть указов президента.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    15 часов назад

    Значит за счет инвесторов бюджет области пополняется, а на поднятие зарплаты в бюджете денег нет.

    Так запрашивайте субсидии с федерального бюджета, но тогда придется расписаться под тем, что власть области не работает и соответственно придется освободить теплое мягкое кресло, а этого делать так не хочется, поэтому придумывают всякие безграмотные решения. Это касается не только здравоохранения, но и образования.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    15 часов назад

    При среднемесячной зарплате россиянина 35 тыс. руб., зарплата депутатов Госдумы РФ в 2019 году увеличилась до 400 тыс. руб. В бюджете на каждого депутата выделено 1,5 млн руб. в месяц.

    Источник: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarpata-deputatov.html

  • atasy

    atasy
    14 часов назад

    Во во,депутатам есть деньги,а врачам нет.

  • fon

    fon
    14 часов назад

    Некоторые медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных ей медучреждений говорят, что в январе текущего года получили гораздо большую заработную плату. По словам медиков, о грядущем увеличении их никто не предупреждал.

  • inoy

    inoy
    14 часов назад

    медики, вы были нужны только для выборов, а теперь все откатится назад если больше. Социальная сфера в стране давно перекроена на 1000раз и она трещит по швам, это ерунда, кружок соратников "по интересам" в норме и ладно))))

  • Братеев

    Братеев
    14 часов назад

    продолжайте голосовать за Единую Россию

  • Разиня

    Разиня
    14 часов назад

    Я может немного не понимаю. но что значит



    о нас также лишают интенсивности, за счет которой хорошо выходило, – это то, что мы сверх нормы работаем.



    И много ли толку в "Уставшем" враче?

    Много не значит качественно.

    нефиг до выборов жаловаться. и да - не надо говорить, что уйдём-некому лечить станет-всеумрём. эта пластинка уже заезжана. зарплаты в медцентрах. где вы после обеда работаете спрашивайте.

    ЗЫ: дададада .. я понимаю - ониневиноваты это всё министр-москва виноваты а они ни при чём.

  • vladimirna

    vladimirna
    14 часов назад

    да когда в области этот бардак в здравоохранении прекратится! пинка уже этому министру!

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    14 часов назад

    ЕДРОсня советует переходить на подорожник, травушки. Ну и валежник можно прикладывать к болячкам.

  • vit-vit

    vit-vit
    14 часов назад

    в детской городской больнице та же самая ситуация. оклады выросли, а фактически зарплата стала меньше...

  • Mark1204

    Mark1204
    14 часов назад

    Братеев 11 минут назад

    продолжайте голосовать за Единую Россию Можно подумать, что если люди будут голосовать за другую партию что-то изменится.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    14 часов назад

    Такая ситуация не только в городской больнице, а повсеместно во всех больницах области. Федеральный фонд никаких субсидий никому не даёт уже в течение последних 4-5 лет. Законы надо читать, 326-ФЗ. Поэтому "надеемся, что нас услышат" ошибочно. Не услышат. Ответ ФФОМСа известен - изыскивайте средства региональные. А если и услышали, то уже послали. Почему так произошло. Субботин год назад полностью разбалансировал всю систему, поднял зарплату всем без разбора одинаково, например в Архаринской больнице, где 2 пациента в день и в областной, т.е. независимо от уровня оказания медицинской помощи получают 70 тысяч. Медсестра, которая носится со шприцами, таблетками и всем прочим получает 25 тысяч, а санитарка со шваброй 31 тысячу. Если какие-то деньги давали из бюджета, то все они были пущены на закупы-прикупы, для министра это задача №1. Вот и всё. Проблема в бестолковых головах. Максимов на фонде это тоже большое недоразумение и именно благодаря его некомпетентности происходит то, что происходит.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    14 часов назад

    Как сказал великий, лысый... - "Вот оно, Новогоднее волшебство!"))

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    14 часов назад

    Котофей Палыч

    Такая ситуация не только в городской больнице, а повсеместно во всех больницах области. Федеральный фонд никаких субсидий никому не даёт уже в течение последних 4-5 лет. Законы надо читать, 326-ФЗ. Поэтому "надеемся, что нас услышат" ошибочно. Не услышат. Ответ ФФОМСа известен - изыскивайте средства региональные. А если и услышали, то уже послали. Почему так произошло. Субботин год назад полностью разбалансировал всю систему, поднял зарплату всем без разбора одинаково, например в Архаринской больнице, где 2 пациента в день и в областной, т.е. независимо от уровня оказания медицинской помощи получают 70 тысяч. Медсестра, которая носится со шприцами, таблетками и всем прочим получает 25 тысяч, а санитарка со шваброй 31 тысячу. Если какие-то деньги давали из бюджета, то все они были пущены на закупы-прикупы, для министра это задача №1. Вот и всё. Проблема в бестолковых головах. Максимов на фонде это тоже большое недоразумение и именно благодаря его некомпетентности происходит то, что происходит.



    А Архаринской больнице 2 человека в день?! Ты там был? Там врач на специальности один, с утра в поликлинике, с обеда оперирует. И очередь к нему занимается с 4 утра. Так что сначала посмотри как в районных больницах, а потом такие выблевки печатай.

  • Noir

    Noir
    13 часов назад

    Что-то болеть еще страшней становится.

  • Братеев

    Братеев
    13 часов назад

    зато бюджет области профицитный

  • Димидыч

    Димидыч
    13 часов назад

    Mark1204Братеев 11 минут назад

    продолжайте голосовать за Единую Россию Можно подумать, что если люди будут голосовать за другую партию что-то изменится.


    Голосуй за ЛДПР, только эта партия думает о народе

  • Пальмочка

    Пальмочка
    13 часов назад

    По поводу надбавки. Надбавка у нас действительно называется "за работу в южных районах Дальнего Востока", а северные, это северные. И наша южная надбавка ниже, чем северная.

  • Noir

    Noir
    13 часов назад

    Братеев

    зато бюджет области профицитный



    Это хорошо, кто-то плюсик заработает.

  • meneJer

    meneJer
    13 часов назад

    Mark1204

    Братеев 11 минут назад продолжайте голосовать за Единую Россию

    Можно подумать, что если люди будут голосовать за другую партию что-то изменится.



    Из-за тебя и твоих единомышленников реально полезные люди получают такую нищенскую зарплату.

    Не удивляйся потом, когда "окажешься" в больнице

  • Изумруд

    Изумруд
    13 часов назад

    какие инвесторы? кто-то еще верит в эти сказки?

  • добренький

    добренький
    13 часов назад

    ДИМОН СКАЗАЛ ТЕРПИТЕ .ИНТЕРЕСНО ЧТО СКАЖЕТ НАШ НАЗЫВАЕМЫЙ губернаторщик ???

  • OLSEN

    OLSEN
    13 часов назад

    Намедни образовавшиеся лишние деньги пошли на премии чиновникам. А дети малоимущие в школах питаются на 16 руб, медикам вот урезали... Да...

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    13 часов назад

    Да и качество медицинской помощи страдает, именно скотское отношение к пациентам... Помню, когда привезли в Благовещенский травмпункт, со сломаной рукой, а там заставили какую-то БЛАНК-АНКЕТУ ПИСАТЬ! СО СЛОМАНОЙ РУКОЙ! Одна рука сломана, здоровой прижимаешь больную к телу. Хорошо, жена приехала, заполнила! Врач отказался оперировать пока не дам ему на лапу. Без операции с гипсом нужно было ходить почти полгода, пришлось забашлять - прооперировал. К скорой помощи претензий нет, приехала быстро, помогли.

  • Токарев

    Токарев
    13 часов назад

    Эх классно жить в южном районе, осталось еще только море нарисовать

  • Житель области

    Житель области
    13 часов назад

    .Когда проезжаю мимо больниц в городе и вижу как Не пациенты еле держащиеся на ногах стоят за углом и курят. Не нравится мне это.

  • ШахMaт

    ШахMaт
    13 часов назад

    Да просто взять и сравнить зарплату минстра здоровьеохранения за декабрь 2018 и январь 2019. И все сразу станет на свои места...

  • кержак

    кержак
    12 часов назад

    Котофей Палыч

    Такая ситуация не только в городской больнице, а повсеместно во всех больницах области. Федеральный фонд никаких субсидий никому не даёт уже в течение последних 4-5 лет. Законы надо читать, 326-ФЗ. Поэтому "надеемся, что нас услышат" ошибочно. Не услышат. Ответ ФФОМСа известен - изыскивайте средства региональные. А если и услышали, то уже послали. Почему так произошло. Субботин год назад полностью разбалансировал всю систему, поднял зарплату всем без разбора одинаково, например в Архаринской больнице, где 2 пациента в день и в областной, т.е. независимо от уровня оказания медицинской помощи получают 70 тысяч. Медсестра, которая носится со шприцами, таблетками и всем прочим получает 25 тысяч, а санитарка со шваброй 31 тысячу. Если какие-то деньги давали из бюджета, то все они были пущены на закупы-прикупы, для министра это задача №1. Вот и всё. Проблема в бестолковых головах. Максимов на фонде это тоже большое недоразумение и именно благодаря его некомпетентности происходит то, что происходит.



    ...Палыч...да хватит уже на Субботина все валить. ты прекрасно знаешь что он выполняет команды вышестоящего начальства.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    12 часов назад

    На вопрос о начислении районных коэффициентов можно ответить утвердительно в тех случаях, когда такое начисление положено, т. е. работник по факту выполняет свой трудовой функционал в районах Крайнего Севера или на территориях, обладающих аналогичным статусом.

    При этом размер райкоэффициента находится в зависимости от места фактического ведения трудовой деятельности сотрудником, а не от адреса регистрации или местоположения самого работодателя (см. письмо Роструда от 15.01.2016 № ТЗ/23333-6-1).

    Определение же соответствия уровня заработной платы установленному МРОТ должно производиться еще до начисления коэффициента на сумму вознаграждения работнику за труд (см. п. 11 Обзора практики КС РФ за IV квартал 2017 года, утв. решением КС РФ от 13.02.2018).

    ***

    Итак, чтобы определить, соответствует ли установленный размер заработной платы требованиями трудового законодательства, следует учитывать при расчете все составляющие части зарплаты, в т. ч. и премии или доплаты, однако райкоэффициент в этом случае не используется.

    При начислении районного коэффициента также следует принимать во внимание, что его размер определяется фактическим местом выполнения работы сотрудником организации, а не местонахождением работодателя.

  • Одисей

    Одисей
    12 часов назад

    Мда, недолго медики радовались большой зарплате.

    Я в конце года лежала в областной больнице, там у нас санитарка была говорливая такая, как придет убирать, так рот не закрывается. Так вот они как раз з/п получили, она пришла и говорит, девочки я о...уела, никогда так много не платили, что-то у нее около 28 тыс вышло. Интересно теперь сколько же она за январь получила

  • КП

    КП
    12 часов назад

    Братеевзато бюджет области профицитный


    Чего???

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    12 часов назад

    Братеев

    зато бюджет области профицитный



    Амурская область - один из самых закредитованных регионов России. Долгов под высокие % больше чем весь бюджет области за год, по самые гланды - наследство на долгие годы в подарок от правителей.

  • meneJer

    meneJer
    12 часов назад

    inoy

    медики, вы были нужны только для выборов, а теперь все откатится назад если больше. Социальная сфера в стране давно перекроена на 1000раз и она трещит по швам, это ерунда, кружок соратников "по интересам" в норме и ладно))))



    +

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    12 часов назад

    Кержак, а на кого валить? Именно Субботин вместе с Максимовым сначала нахимичили с зарплатой, а потом начали проделывать махинации - оклад увеличили, надбавки убрали, придумали понижающий южный коэффициент, попробовал больницы закрыть и народ разогнать, но не получилось и в итоге все в минусе. Зато президенту отрапортуют - мы оклады повысили, указ выполнили. Палата №6. Работать министром это тебе не сидеть главным врачом в поликлинике, когда ты скачешь по охотам, а за тебя работают замы.

  • Saptan

    Saptan
    11 часов назад

    боооже царя храни :) цааарствуй на славу наааамм :) :) гы гы гы зарплату подняли, а надбавки убрали, главное ведь отчитаться. а самое интересное, все жалуются но не туда, пишите не в новости коменты а на сайт президента, так мол и так, куда не плюнь на дальнем востоке во всех сферах корупция дичайшая. раз написали, два написали ну а потом уже в новости что так и так власть не реагирует. толку понятно не будет, но зато будет забавный повод повеселиться в новостях отправляя коменты.

  • доброжелательноеобщение

    доброжелательноеобщение
    11 часов назад

    кержак. они два два сапога. два амиго. но может только возраст разный. просто временно в оппозиции друг к другу. ситуация измениться и все будет четко.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 часов назад

    Конечно не допустимо снижение уровня заработной платы по ВСЕМ категориям работающих, но, "... а также почему строка «северная надбавка» была заменена на строку «надбавка за стаж работы в южных районах» со значительным снижением выплаты...". Откуда, за какие заслуги начислялась данная надбавка???

  • доброжелательноеобщение

    доброжелательноеобщение
    11 часов назад

    но предыдущий порельефней

  • Ташка

    Ташка
    10 часов назад

    Пальмочка

    По поводу надбавки. Надбавка у нас действительно называется "за работу в южных районах Дальнего Востока", а северные, это северные. И наша южная надбавка ниже, чем северная.



    г. Благовещенск относится и всегда относился к Южным районам Дальнего Востока. Местности, приравненные к районам Крайнего Севера - это у нас Зея, Тында и поселения рядом с ними, г. Благовещенск явно не в этой зоне. Закон еще 1960-х гг, его никто не отменял. Естественно, надбавка, которую получают, например, в Зее за "север" будет больше, чем "северные" в Благовещенске. Например, в каком-нибудь Новгороде в центре страны такой надбавки вообще нет.

  • Stat

    Stat
    9 часов назад

    Главное громко пукнули в конце года,что в новом году медикам оклады поднимут аж на 4%, главное пустить смуту в толпу,а о том,что срежут проценты за стаж,за категорию и за вредность-ни слова. Теперь одинаковая зарплата врача-новичка и врача с высшей категорией и выслугой лет 20-30. Вывод- зачем теперь врачу самосовершенствования? Смысла нет! Настанет время,когда врачи наконец поймут,что им не выгодно работать на 1,5-2 ставки,вот тогда то и настает кадровый коллапс в медицине,когда действительно не к кому будет обратиться.... Это время близится....

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    8 часов назад

    есть такая тема,жена за январь 9к получила)))

  • ФИО

    ФИО
    8 часов назад

    подобные фразы "не понимает власть суть указов президента" всегда вызывают желание спросить, а если завтра президент заявит, что у каждого россиянина должны стоять бриллианты вместо пломб? или что-то вроде того. Каждый кремлевский призыв должен быть подкреплен точными вычислениями, могут ли это регионы исполнить. Когда это делалось с необходимой степенью дотошности? Про депутатские зарплаты тут упоминали, много разговоров о них в интернете, но высший эшелон и не думает разбираться с чем связаны такие зарплаты. за какие такие неимоверные усилия платят тем, кто не может создать работающий свод законов, который не требует переделок.

  • Румит

    Румит
    8 часов назад

    В соответствие с майскими указами Президента...2012 года выпуска!!!

  • Sah

    Sah
    8 часов назад

    да бесплатную медицину полюбому добивать будут. все к тому идет. другое дело где у людей деньги на платную.

  • ФИО

    ФИО
    8 часов назад

    Sah

    да бесплатную медицину полюбому добивать будут. все к тому идет. другое дело где у людей деньги на платную.



    немаловажно, что за многое ранее бесплатное народ теперь платит, а вот подоходный не уменьшается пр этом, а только растет. и за дороги скоро драть начнут, а строят на наши общие вложения в бюджет. так что, овечье молчание, знак согласия.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    8 часов назад

    О каких майских указах может идти речь, если люди стали получать меньше, чем до повышения? Кстати, о том, что будет именно такая ...опа говорилось и писалось полтора года назад.

  • Olga P

    Olga P
    7 часов назад

    Не понимаю, как можно оценить эффективность деятельности медработника. Зачем такие заморочки. Просто сделали бы нормальные оклады и убрали стимулирующие выплаты, премии, чтобы человек стабильно получал свою зарплату. Если нужно как-то наказать работника, ввести систему штрафов (разумных), которые уходят в бюджет государства, что бы не было соблазна у начальства наказывать с целью сэкономить.

  • Olga P

    Olga P
    7 часов назад

    Надбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.

  • Olga P

    Olga P
    7 часов назад

    Надбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.

  • Olga P

    Olga P
    7 часов назад

    Надбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.

  • foxik62

    foxik62
    7 часов назад

    Может наконец то бюджетники насчёт путина и "Е..ной России" прозреют?

  • Нега

    Нега
    7 часов назад

    Olga PНадбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.


    А с каких пор Амурская область - южный регион???????

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 часов назад

    Можно сколько угодно возмущаться, но министр и главврачи это жопа для пинков. Складывается такая ситуация,что от них уже мало что зависит. Выплёскивать гнев не зная сложившейся ситуации. А ситуация описана в предвыборном рекламном ролике Медведева. Денег нет.

  • Sah

    Sah
    6 часов назад

    ФИО

    Sah

    да бесплатную медицину полюбому добивать будут. все к тому идет. другое дело где у людей деньги на платную.



    немаловажно, что за многое ранее бесплатное народ теперь платит, а вот подоходный не уменьшается пр этом, а только растет. и за дороги скоро драть начнут, а строят на наши общие вложения в бюджет. так что, овечье молчание, знак согласия.



    не, тут не путай, щас у нас басплатная медицина, но не лечение. а будет и медицина платная.

    в чем разница прочувствуют не все.

  • sinoptik

    sinoptik
    6 часов назад

    Нега
    Olga PНадбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.


    А с каких пор Амурская область - южный регион???????


    Всегда был таким))) это не юг в смысле Евпатории, а южный район Дальнего Востока. А на нормальном юге никаких надбавок за особые климатические условия вообще нет.)))

  • Тима 2217

    Тима 2217
    6 часов назад

    Денеги на зарплаты, больничные, отпускные и пенсии есть только для Единой России, больше денег нету ни на что. Как сказал Медведев-денег нет, но вы держитесь. Сидят в креслах, тежялее ручки ни чего не подымают, но зато у них з/п мешками, а им все мало,мало, мало. Когда уже люди разозляться и устроют там «темную».

  • Ташка

    Ташка
    6 часов назад

    Нега

    Olga P

    Надбавка за стаж работы в южных районах дальнего востока - так правильно называется эта надбавка. И начисляется на всю начисленную зарплату.



    А с каких пор Амурская область - южный регион???????


    К южным районам Дальнего Востока относятся: Еврейская автономная область (вся территория), территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. При этом географическое положение г. Благовещенска позволяет отнести этот город к южному району Дальнего Востока.

    И не путайте южный регион России (ну или ЮФО - ) и южные районы ДВ, это разные вещи абсолютно

  • Stat

    Stat
    5 часов назад

    Olga PНе понимаю, как можно оценить эффективность деятельности медработника. Зачем такие заморочки. Просто сделали бы нормальные оклады и убрали стимулирующие выплаты, премии, чтобы человек стабильно получал свою зарплату. Если нужно как-то наказать работника, ввести систему штрафов (разумных), которые уходят в бюджет государства, что бы не было соблазна у начальства наказывать с целью сэкономить.


    Согласен. Врач должен получать стабильную,гарантированную государством зарплату,а не заглядывать в рот главному врачу и надеяться на его милость подачки в виде стимулирующих ,когда нет ни одного адекватного критерия оценки работы врача,порой такой бред там лепят-квн в сторонке курит,либо прописывают заведомо невыполнимые условия с припиской- не согласен если,то увольняем по статье 77 ТК РФ. Налицо самоуправство во всех без исключения больницах области и ни одна прокурорская крыса не заинтересовалась ещё этой проблемой.

  • nikamura

    nikamura
    4 часа назад





    ни одна прокурорская крыса



    Сначала кончаются деньги на подачки баранам. Воякам, ментам и прочим силовикам кидают пайку до последнего.

  • Баясхалан

    Баясхалан
    4 часа назад

    Всем привет!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Баясхалан

    Всем привет!



    Привет!

  • 3po

    3po
    2 часа назад

    Не жили богато и нече начинать

  • v77

    v77
    57 минут назад

    foxik62 5 часов назад

    Может наконец то бюджетники насчёт путина и "Е..ной России" прозреют?

    Ну скажем я бюджетник, из тех кого гоняют на выборы. Но за меня ведь никто галочку не поставит в бюллютене. Ещё и специально ставлю против действующей власти в связи с обязаловкой.

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