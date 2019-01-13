Медики городской больницы Благовещенска говорят о серьезном сокращении зарплаты

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Медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных ей медучреждений говорят, что в январе текущего года получили гораздо меньшую заработную плату. По словам медиков, о грядущем сокращении их никто не предупреждал.

О том, что заработная плата стала гораздо меньше, говорят и санитарки, и медсестры, и врачи. И это при том, что оклад медиков вырос с января на несколько тысяч рублей.

«Нам зарплату повысили, а стала она в итоге меньше. Оклад повысили, а в другом месте убрали. Оклад 6 700 был, а стал 9 450 рублей. И повышения мы не ощущаем. (…) Не хватает графы у нас интенсивности. Это раньше у нас называлось по-другому – президентская какая-то выплата. У нас ее полностью никому не выплатили – ни нашему подразделению, ни девчонкам из городской больницы – у них тоже нет. 6-7 тысяч по интенсивности – этой суммы у всех не хватает. Мне как раз 7 тысяч надо платить за ипотеку, а я еще одна ребенка воспитываю. Это какой-то кошмар. А в бухгалтерии экономисты сказали, что якобы наши деньги ушли на оплату дежурств, но девчонки дежурят и говорят, что не выплатили никому. Куда деньги ушли? Сказали по приказу министра здравоохранения убрать эту графу. А еще у нас была северная надбавка за медстаж, а сейчас эта графа называется "надбавка за стаж работы в южных районах", но мы же не на море живем. Нас это смутило, и нам сказали, что так сказал написать министр здравоохранения. А главное, нас заранее не предупредили», – поделилась одна из медицинских сестер.

Заработная плата медиков складывается из оклада и различных надбавок. К примеру, согласно расчетным листкам одной из санитарок городской больницы, до конца 2018 года она получала северный коэффициент свыше 7 тысяч рублей и столько же за коэффициент районный. За интенсивность прибавка была около 15 тысяч, а в декабре – и вовсе около 20 тысяч. В январе вместо северного коэффициента появилась графа «надбавка за стаж работы в южных районах», которая меньше в два раза – около 3,3 тысячи рублей. Точно такая же сумма значится и в графе «районный коэффициент». В разы сократилась и выплата за интенсивность – до 4 тысяч рублей вместо 15-20 тысяч. При этом по сравнению с тем же декабрем количество нормочасов в январе сократилась на 30 часов.

«Нам с января повысили оклад – был 4 700, а стал 6 600 рублей, но при этом срезали интенсивность. То есть оклад вырос, а зарплата стала меньше. Но работы-то меньше не стало. Пациенты и тяжелые есть, и памперсы им меняем. Зарплаты у людей были раньше и 38, и 39 тысяч. А за январь мне начислена зарплата 18 тысяч: из этой суммы еще вычитается НДФЛ – 2 100 рублей, 5 тысяч аванс был и 10 тысяч – на руки получать. Вот такая теперь у нас зарплата, почти наполовину у нас урезали», – сетует санитарка.

«В прошлые месяцы у нас была интенсивность – те самые президентские выплаты, а теперь, говорят, их убрали, потому что речь шла об этих выплатах только до 2018 года», – вторит ей коллега.

О значительном снижении заработной платы, несмотря на увеличение суммы оклада, говорят не только младший и средний медперсонал, но и врачи.

«В прошлом году зарплата и до 60 тысяч рублей доходила, а сейчас чуть больше 30 вышло – то есть практически в два раза снизилась. Оклад был 8 300, а стал 11 600. Но нас также лишают интенсивности, за счет которой хорошо выходило, – это то, что мы сверх нормы работаем. У нас высокая нагрузка, и она не стала с нового года меньше, а по бумагам как будто стала. Однако объем работы врача на самом деле остается прежним», – говорит врач одного из отделений городской клинической больницы.

Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году средняя заработная плата врачей должна была вырасти до 200 процентов от средней заработной платы в регионе.

В региональный минздрав был направлен запрос, в котором корреспондент Амур.инфо спрашивал: с чем связано столь серьезное урезание заработной платы медиков, учитывая поручение президента РФ; действительно ли соответствующий указ президента действовал до конца 2018 года и на 2019 год уже не распространяется; почему значительно были сокращены выплаты по строке «интенсивность», хотя, по словам медиков, объем работы у них остался прежним; а также почему строка «северная надбавка» была заменена на строку «надбавка за стаж работы в южных районах» со значительным снижением выплаты.

В министерстве здравоохранения сообщили, что зарплата конкретного работника «зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом № 597, плановых или фактически сложившихся значений по области, в учреждении, в подразделении».

Уточняется, что в среднюю заработную плату включаются все начисленные работнику за определенный период времени выплаты (оклад, повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, отпускные и другие) из всех источников финансирования как по основной должности, так и по совмещаемым должностям.

«Финансирование ГАУЗ АО "БГКБ" осуществляется преимущественно за счет средств обязательного медицинского страхования. В январе 2019 года поступления по ГАУЗ АО "БГКБ" в части ОМС составили 74 миллиона рублей. Фонд оплаты труда с начислениями составил 66,3 миллиона рублей, что составило 89 % от суммы поступивших средств. Оплата труда работников учреждения включает в себя: должностной оклад; выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера.

Оклад и выплаты компенсационного характера работникам ГАУЗ АО "БГКБ" выплачены в полном объеме в соответствии с Трудовым кодексом РФ, положением об оплате труда работников учреждения. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работника и при наличии экономии фонда оплаты труда.

Достижение целевых показателей осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории», – говорится в официальном ответе министерства здравоохранения.

Между тем, еще осенью 2018 года ведомство проводило брифинг, на котором начальник финансово-экономического управления минздрава рассказывала о грядущей с 1 января 2019 года реструктуризации зарплат медиков. Журналистам рассказывали, что оклад медработников вырастет, а выплаты стимулирующего и компенсационного характера, наоборот, станут меньше. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что снижение начисленной зарплаты недопустимо при сохранении прежних объемов работы.

«Повышение должностных окладов не предполагает увеличения размера самой заработной платы и не повлияет на фактически достигнутый уровень заработной платы при условии выполнения работником критериев эффективности деятельности за отчетный период в полном объеме. Вместе с тем окладную часть мы традиционно рассматриваем как базовую, незыблемую и наиболее защищенную по сравнению с остальными выплатами, размер которых зависит от ряда факторов. Так что у медработников в ходе реструктуризации заработной платы нет никакого повода для беспокойства – наоборот, при прежнем размере зарплаты ее гарантированную долю все-таки нам удастся увеличить. В министерстве здравоохранения Амурской области организован ежемесячный мониторинг начисленной заработной платы каждого сотрудника. Уменьшение размера начисленной заработной платы при сохранении объема работы недопустимо», – цитировала начальника финансово-экономического управления регионального минздрава Наталью Газданову пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Вопрос повышения заработной платы медикам из бюджетных возможностей региона при этом поднял во время большого интервью в конце 2018 года губернатор Василий Орлов. Он рассказал, что по методике ФОМСа не более 70 % направляемых в регион средств из Фонда может расходоваться на заработную плату. Остальные расходы должны оплачивать из областного бюджета.

«Каждый год объем дотаций из ФОМСа нам индексируют. В частности, на 2019 год индексация составит 5,5 %. Но при этом у нас, по прогнозам, рост заработной платы в среднем по экономике значительно выше. Например, 15-16 %. И это будет продолжаться несколько лет. Это связано с тем, что крупные инвесторы пришли, они платят высокую заработную плату, это отражается на средней заработной плате по экономике региона. К чему мы приходим: в соответствии с майскими указами президента заработная плата медицинских учреждений должна соответствовать средней по экономике, и поэтому мы обязаны поднимать заработную плату врачей, грубо говоря, на 15 процентов в год. А из федерального бюджета нам идет только 5 с половиной процентов. В итоге нам не хватает денег, мы должны их выплачивать из областного бюджета. Эти средства идут на заработную плату, а не на развитие здравоохранения. Это мы обсуждали с коллегами из ФОМСа и с рядом руководителей из правительства. Надеюсь, что нас услышат», – заявил тогда глава региона.