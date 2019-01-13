На Амур.инфо стартовало голосование за лучшего народного ведущего
На сайте Амур.инфо с 13 февраля можно голосовать за лучшего народного ведущего. Шесть участников в день рождения «Альфа-канала» вели три программы: «Сканер», «Альфа-новости» и «Простые вопросы». В разделе «Форум» пользователи могут познакомиться с работами конкурсантов и отдать свой голос за одного из них.
Как сообщалось ранее, в очередной день рождения телекомпания, по традиции, устроила день самоуправления – в нескольких программах места известных профессиональных ведущих заняли ведущие народные.
Так, «Альфа-новости» в этом году вели Юлия Царенкова, Эмма Шаповалова и Евгений Мамкин. Место ведущего программы «Сканер» заняли Аюша Дабанимаев и Дмитрий Безбородов. Ведущим «Простых вопросов» стал Сергей Терехов.
Видеозаписи всех передач с участием народных ведущих уже есть на сайте Амур.инфо. Также уже стартовало интернет-голосование за лучшего из них. Чтобы попасть на страницу с голосованием, нужно либо кликнуть на соответствующий баннер на главной странице сайта, либо перейти в раздел «Форум».
Голосование продлится до 12 часов дня 18 февраля, а уже 19 февраля пройдет награждение народных ведущих на традиционном чаепитии. Победителей наградят подарками от телекомпании.
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