Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
13 февраля 2019, 14:09 1

На Амур.инфо стартовало голосование за лучшего народного ведущего

На Амур.инфо стартовало голосование за лучшего народного ведущего
Фото: Амур.инфо

На сайте Амур.инфо с 13 февраля можно голосовать за лучшего народного ведущего. Шесть участников в день рождения «Альфа-канала» вели три программы: «Сканер», «Альфа-новости» и «Простые вопросы». В разделе «Форум» пользователи могут познакомиться с работами конкурсантов и отдать свой голос за одного из них.

Как сообщалось ранее, в очередной день рождения телекомпания, по традиции, устроила день самоуправления – в нескольких программах места известных профессиональных ведущих заняли ведущие народные.

Так, «Альфа-новости» в этом году вели Юлия Царенкова, Эмма Шаповалова и Евгений Мамкин. Место ведущего программы «Сканер» заняли Аюша Дабанимаев и Дмитрий Безбородов. Ведущим «Простых вопросов» стал Сергей Терехов.

Видеозаписи всех передач с участием народных ведущих уже есть на сайте Амур.инфо. Также уже стартовало интернет-голосование за лучшего из них. Чтобы попасть на страницу с голосованием, нужно либо кликнуть на соответствующий баннер на главной странице сайта, либо перейти в раздел «Форум».

Голосование продлится до 12 часов дня 18 февраля, а уже 19 февраля пройдет награждение народных ведущих на традиционном чаепитии. Победителей наградят подарками от телекомпании.

Просмотров всего: 1053

#конкурсы #СМИ

распечатать


Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об оползне на Бурее
Общество

Директора школы в Приморье оштрафовали на 30 тысяч: обзор прессы
Эхо Москвы

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Бизнес-среда»

Общество 5

Благовещенцы делились новостями и получали за это пряники
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • meneJer

    meneJer
    12 часов назад

    Зачем это на главной странице?новость про зарплаты в больницах гораздо интереснее и важнее.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь