На Амур.инфо стартовало голосование за лучшего народного ведущего

Фото: Амур.инфо

Как сообщалось ранее, в очередной день рождения телекомпания, по традиции, устроила день самоуправления – в нескольких программах места известных профессиональных ведущих заняли ведущие народные.

Так, «Альфа-новости» в этом году вели Юлия Царенкова, Эмма Шаповалова и Евгений Мамкин. Место ведущего программы «Сканер» заняли Аюша Дабанимаев и Дмитрий Безбородов. Ведущим «Простых вопросов» стал Сергей Терехов.

Видеозаписи всех передач с участием народных ведущих уже есть на сайте Амур.инфо. Также уже стартовало интернет-голосование за лучшего из них. Чтобы попасть на страницу с голосованием, нужно либо кликнуть на соответствующий баннер на главной странице сайта, либо перейти в раздел «Форум».

Голосование продлится до 12 часов дня 18 февраля, а уже 19 февраля пройдет награждение народных ведущих на традиционном чаепитии. Победителей наградят подарками от телекомпании.