К концу дорожного сезона в Мазановском районе сдадут два моста

Фото: mintrans.amurobl.ru

В Мазановском районе Приамурья к концу дорожного сезона будут сданы два моста. К реконструкции этих объектов дорожники приступили в 2018 году, и в зимний период работы ведутся непрерывно. Это мостовые переходы через реку Каменушка и через ручей Холодный.

Реконструкция мостового перехода через реку Каменушка на 73 километре автодороги Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал выполняется подрядной организацией ООО «Амуравтодор».

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 55 %, в прошлом году были выполнены подготовительные работы, устройство промежуточных опор, береговых опор и закончен монтаж балок пролетного строения. В зимний период работы не прекращаются, сейчас ведется армирование участка и объединение балок пролетного строения. К сентябрю планируем закончить реконструкцию и после оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию открыть движение автотранспорта», – сообщил начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Работы по реконструкции мостового перехода на 183 километре автодороги Введеновка – Февральск – Экимчан через ручей Холодный выполняет подрядная организация ООО «Мостбизнесстрой». На сегодняшний день готовность объекта – 10 %, выполнены подготовительные работы, устройство буронабивных столбов, частично – устройство насыпи земляного полотна. В настоящее время ведутся работы по устройству арочной конструкции.

На период работ движение автотранспорта осуществляется в объезд.

«После ввода объектов будет обеспечен беспрепятственный пропуск паводковых вод, а для жителей Мазановского района будет обеспечено устойчивое транспортное сообщение», – отмечает пресс-служба амурского минтранса.