По Благовещенску больше не ездит автобус с китайской рекламой

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года в редакцию обратилась горожанка. Она заметила маршрутку, на борту которой размещалась реклама предположительно ночного клуба, при этом текст был полностью на китайском языке. Женщина заподозрила, что такая реклама может нарушать закон Российской Федерации. Журналисты обратились в амурское управление ФАС.

В результате проверки сотрудники УФАС не зафиксировали полный текст рекламной информации, размещенной на маршрутном автобусе № 33. Автобус в это время поставили на ремонт, на маршруте он не работал.

Перевозчик пояснил, что реклама ночного клуба на китайском языке действительно распространялась некоторое время. «После того как стало известно о публикации на Амур.инфо, реклама была немедленно удалена. В доказательство предоставлено фото маршрутного автобуса № 33 с четырех сторон. Перевозчик сообщил, что реклама была размещена с правой и левой стороны, с левой – на китайском языке, с правой – на русском», – объяснила заместитель руководителя управления ФАС Ирина Крайнова.