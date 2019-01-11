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11февраля
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сегодня, 15:59 0

В Благовещенске грабители вынесли вещи из квартиры на глазах у хозяйки

В Благовещенске грабители вынесли вещи из квартиры на глазах у хозяйки
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Благовещенска вместе с подельницей ограбили знакомую. Они проникли в квартиру и на глазах хозяйки вынесли рабочие электроинструменты и телефон. Похищенными вещами они распорядились по своему усмотрению.

Как установил Благовещенский городской суд, происшествие случилось в августе 2018 года. Мужчина и женщина пришли к квартире знакомой, открыли незапертую дверь и прошли внутрь. Понимая, что хозяйка видит их действия, мужчина взял шлифмашину, электрическую пилу и передал это своей подельнице. По пути он взял лежащий на тумбочке сотовый телефон. После этого грабители скрылись с места совершения преступления.

В итоге они причинили материальный ущерб на 4 000 рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание на срок 2 года 4 месяца лишения свободы. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по двум приговорам, ему окончательно назначили 5 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Женщину также признали виновной и назначили ей два года лишения свободы. По итогам частичного сложения двух приговоров ей назначили 2 года 4 месяца в колонии общего режима, сообщает пресс-служба городского суда.

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#криминал #происшествия

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