В Благовещенске грабители вынесли вещи из квартиры на глазах у хозяйки

Житель Благовещенска вместе с подельницей ограбили знакомую. Они проникли в квартиру и на глазах хозяйки вынесли рабочие электроинструменты и телефон. Похищенными вещами они распорядились по своему усмотрению.

Как установил Благовещенский городской суд, происшествие случилось в августе 2018 года. Мужчина и женщина пришли к квартире знакомой, открыли незапертую дверь и прошли внутрь. Понимая, что хозяйка видит их действия, мужчина взял шлифмашину, электрическую пилу и передал это своей подельнице. По пути он взял лежащий на тумбочке сотовый телефон. После этого грабители скрылись с места совершения преступления.

В итоге они причинили материальный ущерб на 4 000 рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание на срок 2 года 4 месяца лишения свободы. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по двум приговорам, ему окончательно назначили 5 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Женщину также признали виновной и назначили ей два года лишения свободы. По итогам частичного сложения двух приговоров ей назначили 2 года 4 месяца в колонии общего режима, сообщает пресс-служба городского суда.