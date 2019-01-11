В Амурской областной больнице отремонтировали лестницы

В корпусе консультативно-диагностической поликлиники, а также в стационаре Амурской областной клинической больницы отремонтировали лестницы. Это очередной этап программы по созданию комфортной среды для пациентов. В поликлинике полностью отремонтирована центральная лестница с первого по седьмой этажи, а в стационаре – с первого по девятый.

«Мы решали эту задачу, учитывая сразу несколько усложняющих моментов. Во-первых, ремонт необходимо было выполнить очень качественно, поскольку по лестничным маршам часто спускаются и поднимаются люди пожилые, которые в силу возраста и многолетних привычек не желают пользоваться лифтом. Поэтому мы особенно тщательно продумали и оформление, и цвет ступеней, перил, стен, площадок (в поликлинике на площадках между маршами уложили плитку). Во-вторых, все работы надо было сделать максимально быстро – опять же по причине того, что лестницами пользуются многие посетители. Так что ремонтная бригада работала в ускоренном темпе», – отмечает главный врач АОКБ Ольга Сапегина.

Обновление лестниц от пола до потолка обошлось в 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

На время ремонта пролет в поликлинике был закрыт, вместо него временно использовалась эвакуационная лестница. Теперь решили привести в полный порядок и ее – ремонт запланирован на ближайшие месяцы.

Отмечается, что областная консультативная поликлиника в последние два года значительно видоизменилась. Отремонтирована и переоснащена регистратура, выполнен ремонт в кабинетах врачей на двух этажах. В стационаре только за 2018 год отремонтировано несколько отделений. В помещениях больницы после ремонта становится светлее и просторнее, говорят в минздраве.

«Да, мы преднамеренно стараемся избегать мрачных цветовых решений. Спокойные тона сами по себе благотворно влияют на психоэмоциональное состояние людей, настраивают на позитив. А такой настрой – уже полноценный шаг на пути к выздоровлению», – говорит Ольга Владиславовна.

Ремонтная кампания в АОКБ идет уже три года. Составлен план проведения работ по всем подразделениям и корпусам, при этом очередность определяется исходя из нескольких параметров, таких как: обеспечение безопасности пациентов, соответствие нормам СанПиН, создание комфортных условий.

На 2019 год в учреждении запланирован ряд ремонтных работ в нескольких отделениях стационара и в других корпусах.