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11февраля
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сегодня, 15:30 1

Новым заместителем главы Свободного стал экс-чиновник благовещенской мэрии

Новым заместителем главы Свободного стал экс-чиновник благовещенской мэрии
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb/

В администрации Свободного новые кадровые перестановки. 11 февраля в должность заместителя главы города по ЖКХ вступил Дмитрий Сергеевич Руденко.

Новый заместитель прибыл из Владивостока, где работал в Корпорации по развитию Дальнего Востока, сообщает пресс-служба свободненской администрации. Однако, судя по всему, проработал он там недолго, потому что еще до осени 2018 года занимал должность заместителя директора МУ «Городское управление капитального строительства» в Благовещенске.

Дмитрий Руденко родился в 1983 году в поселке Лучегорск Приморского края. Он окончил ДальГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». Женат, воспитывает двоих детей.

Как рассказал новый заместитель Владимира Константинова, сфера ЖКХ и инженерные системы ему близки, он работал по этим направлениям в Благовещенске.

«Бывал и в Свободном, город знаком, но сейчас его проблематику надо изучить как можно глубже, поэтому уже сегодня занялся объездом территорий и объектов ЖКХ. Глава города пригласил меня в команду, надеюсь, оправдаю доверие и достойно послужу на благо города Свободного», –- отметил в первый рабочий день Дмитрий Руденко.

Как сообщало Амур.инфо, до переезда в Свободный нынешний градоначальник города президентского внимания Владимир Константинов был первым заместителем мэра Благовещенска.

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#Свободный

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  • Аня2828

    Аня2828
    2 минуты назад

    попал

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