Записью пациентов на прием к докторам Тындинской больницы займется call-центр

В Тынде состоялся диалог жителей города с руководством ГАУЗ «Тындинская больница». Мероприятие организовали в рамках встреч мэра Марины Михайловой с трудовыми коллективами по вопросам развития Дальнего Востока и столицы БАМа.

Главе Тынды от горожан поступает множество вопросов по здравоохранению в населенном пункте. Как пишет пресс-служба администрации Тынды, люди жалуются на отсутствие высокотехнологичного медицинского оборудования, на невозможность попасть к врачам. Много проблем по обслуживанию в детской поликлинике. Поэтому мэром и было решено организовать встречу горожан с главным врачом Тындинской больницы Андреем Козловым.

Фото: gorod.tynda.ru

Все заданные главе города вопросы от жителей были переданы Андрею Николаевичу, на них он ответил на встрече с тындинцами.

«Мероприятие в актовом зале больницы по итогам сбора предложений граждан мэром в коллективах оказалось крайне полезным – руководством больницы принято решение с 1 марта 2019 года организовать call-центр, который непосредственно будет заниматься записью пациентов на прием к докторам», – информирует пресс-служба городских властей.

Кроме того, во взрослой поликлинике будет установлен инфомат – электронный терминал для выдачи талонов на прием к специалистам. Также в больнице появится администратор, который будет координировать пациентов в здании поликлиники.

Фото: gorod.tynda.ru

Как отмечает пресс-служба, много вопросов поступает от жителей по поводу приема узкими специалистами. Главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов рассказал, что в Тынде действительно существует проблема со специалистами узких направлений. Сегодня во взрослой поликлинике нет офтальмолога. Людям приходится обращаться либо в Отделенческую больницу, либо в платные частные кабинеты.

Но по этому вопросу есть положительные новости. Как озвучил Андрей Николаевич, в этом году в их учреждение прибудут на работу хирург и травматолог. На следующий год они также ждут пополнение специалистов: эндокринолога, хирурга, неонатолога, гинеколога, уролога и травматолога.

Фото: gorod.tynda.ru

На встрече обсуждалась тема открытия бывшего стационара Отделенческой больницы. В конце прошлого года проектно-сметная документация прошла экспертизу. Сейчас на реконструкцию и ремонт семиэтажного здания необходимо 150 миллионов рублей. Будет ли выделена вся сумма из областного бюджета, пока неизвестно. Но ремонтные работы планируют начать в этом году. В помещении необходимо произвести замену систем тепло- и водоснабжения, вентиляции, установить новые окна и двери.

Андрею Николаевичу также были заданы вопросы по обслуживанию в детской поликлинике, открытия в Тынде онкоскрининга, питанию в стационарах и о работе санитарной авиации.

Как отмечается, такие встречи горожан и руководителей организаций станут традиционными. Следующие диалоги тындинцев состоятся с главным врачом Отделенческой больницы, начальником налоговой инспекции и городским прокурором.